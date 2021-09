Sok autós becsüli le ezt az őszi veszélyt: szinte vakon hajtanak, rengeteg a baleset

A napfény alacsony beesési szöge jelentősen növeli a balesetek kockázatát az utakon, hiszen az év ezen időszakában jelentősen romlanak a látási viszonyok a reggeli és délutáni órákban. A veszélyt nem szabad alábecsülni: a német autóklub szerint az időjárási okokból bekövetkező, személyi sérüléssel járó balesetek nagyjából kétharmada akkor történik, amikor vakító az alacsony szögben beeső napfény. Adunk pár tanácsot, hogy elkerüld a bajt!

A sofőrök gyakran becsülik alá a vakító, alacsony szögben beeső fény miatt bekövetkező balesetek kockázatát. Pedig a jelenség különösen veszélyess kanyarokban, dombtetőkön vagy alagutakba és aluljárókba való be- és kilhajtáskor. Az időlegesen szinte megvakult autósok nehezebben látják a közlekedési lámpákat és a táblákat, a gyalogosokat, a kerékpárosokat vagy a motorosokat. Így őszzel a reggeli és esti csúcsforgalomban, amikor a nap felkel vagy lemegy, az ilyen balesetek kockázata különösen magas.

A német autóklub (ADAC) arra hívja fel a figyelmet, hogy az időjárási viszonyok miatt bekövetkező balesetek nagyjából kétharmadáért felelős az alacsony szögben beeső, vakító napsütés. A szakemberek összeszedték a legfontosabb teendőket, amelyekkel megelőzhetjük az ilyen baleseteket.

Válaszd meg helyesen a sebességet: A helyes sebesség megválasztása kifejezetten fontos, mert akár néhány vakon vezetett pillanat is jelentősen növeli a balesetek kockázatát. Már 50 kilométer per órás sebességnél is egy másodperc alatt csaknem 14 métert tesz meg az autó - nagyon veszélyes, ha ez alatt nem látsz semmit.

Tartsd tisztán az ablakokat: Az ablakoknak mindig tisztáknak kell lenniük, főképp a szélvédőnek, mivel a szennyeződések és a csíkok szétszórják az ablaküvegre érkező fényt, ami méginkább rontja a látási viszonyokat. Ügyelj az ablaktörlőre is, a szélvédőmosót rendszeresen töltsd újra. Egy kendőt is érdemes készenlétben tartani, hogy a szélvédő belső oldalát is le tudd takarítani.

Vezetés előtt tisztítsd meg a szemüveged, napszemüveged: Ami a szélvédőre vonatkozik, az a szemüveglencsékre is érvényes. Minél tisztább, annál jobb, de azért ne menet közben törölgesd át.

Tartsd a követési távolságot, légy kiemelten figyelmes: Az alap, hogy mindig a megfelelő követési távolságot kell tartani, ilyen fényviszonyok mellett viszont különösen koncentráltaknak kell lennie a sofőröknek, kiemelten figyelni az előttük haladót - és akár növelni is a távolságot az előttünk menőtől. Mert a nap bizony az előttünk haladó autóst is megvakíthatja, aki akár hirtelen fékezéssel, lassítással is reagálhat. Sőt, még akkor is fennáll a balesetveszély, ha a nap mögöttünk van, hiszen akkor a szembejövő autósoknak süt a szemébe.

Ezek mellett az ADAC szerint a helyes üléshelyzet is fontos. Sok sofőr túl alacsonyan, vagy nagyon hanyadt dőlve ül, így pedig a napellenző sem segít felfogni a vakító fényt. Ezért az ülést a lehető legegyenesebbre kell beállítani - ahogyan még kényelmes. Így a