Jogosítvány kategóriák és a jogosítvány érvényessége: B kategóriás és C kategóriás jogosítvány hosszabbítás

A jogosítvány megszerzése és a jogosítvánnyal kapcsolatos ügyintézés, például a jogosítvány hosszabbítás mindennapos feladataink részét képezik, hiszen akár vidékről, akár egy nagyobb városról van szó, a legtöbb magyar család életében nélkülözhetetlen az autó használata. Milyen jogosítvány kategóriák vannak és a jogosítvány hány éves kortól szerezhető meg? Milyen tudnivalókat kell ismernünk a B kategóriás jogosítvány és a C kategóriás jogosítvány kapcsán?

Cikkünkben a jogosítvány szerzése és a jogosítvány érvényessége kapcsán minden felmerülő kérdésre választ adunk. Tudd meg, meddig tart egy jogosítvány érvényessége és hogyan zajlik a jogosítvány hosszabbítás menete! Meddig tart a jogosítvány érvényessége életkor alapján, a jogosítvány mennyi idő alatt érkezik meg az első alkalommal és a jogosítvány hosszabbítás után? A B kategóriás jogosítvány és a C kategóriás jogosítvány mellett kismotor jogosítvány hány éves kortól megengedett? Mi kell a jogosítvány megújításához és mikor kell újra vizsgázni ha lejárt a jogosítvány?

A jogosítvány szerzésről általánosságban

Az első jogosítvány megszerzése minden fiatal életében nagy kaland. A jogosítvány megszerzéséhez minden esetben szükséges a KRESZ vizsga és a forgalmi vizsga sikeres teljesítése, az orvosi alkalmassági szakvélemény kiállítása, illetve a közúti elsősegély nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás a Magyar Vöröskereszttől. Habár a folyamat első hallásra körülményesnek tűnhet, nem kell aggódnunk: a szorgalmas tanulók – ha nem is a legelső alkalommal – sikeresen teljesítik az elvárásokat, így kezdődhet is a jogosítvány ügyintézés, majd a vezetés a forgalomban.

Más esetekben gyakori tennivaló az okmány kapcsán a lejárt jogosítvány hosszabbítás, illetve az elveszett, eltulajdonított vagy megrongálódott jogosítvány pótlása, ugyanis érvényes jogosítvány és a vezetett autó forgalmi engedélye nélkül Magyarországon nem ülhetünk a volán mögé!

Jogosítvány kategóriák

Több jogosítvány kategóriát is megkülönböztetünk, azok eltérő funkciója, rendeltetése szerint, azonban leggyakrabban a „sima” B kategóriás jogosítvány kiállítása történik meg, ami szükséges ahhoz, hogy bárki közlekedhessen személyautóval az utakon. Na de nézzük, milyen jogosítvány kategóriák elérhetőek még és pontosan mit takarnak ezek az elnevezések!

Nemzetközi jogosítvány kategóriák: Milyen jogosítvány hány éves kortól szerezhető?

A kategóriás jogosítvány: bármilyen hengerűrtartalmú motorkerékpár; feltétele: 23,5 év (vagy 20 év, legalább 2 éves A2 jogosítvány kategóriás előképzettséggel).

bármilyen hengerűrtartalmú motorkerékpár; feltétele: 23,5 év (vagy 20 év, legalább 2 éves A2 jogosítvány kategóriás előképzettséggel). A1 kategóriás jogosítvány: maximum 125 cm3 hengerűrtartalmú és maximum 11kW teljesítményű motorkerékpár vagy quad; feltétele: 17,5 év

maximum 125 cm3 hengerűrtartalmú és maximum 11kW teljesítményű motorkerékpár vagy quad; feltétele: 17,5 év A2 kategóriás jogosítvány: maximum 35 kW teljesítményű hajtómotorral ellátott motorkerékpár vagy quad; feltétele: 17,5 év.

maximum 35 kW teljesítményű hajtómotorral ellátott motorkerékpár vagy quad; feltétele: 17,5 év. A1/B kategóriás jogosítvány (B125 kategóriás jogosítvány): ugyanaz, mint az A1 jogosítvány.

ugyanaz, mint az A1 jogosítvány. B kategóriás jogosítvány: maximum 3500 kg össztömegű személy- és tehergépkocsi, amelyben a vezetői ülésen kívül maximum 8 állandó ülőhely van. A B kategóriás jogosítvány birtokában vezethető továbbá olyan járműszerelvény, ami ilyen gépkocsiból és maximum 750 kg össztömegű pótkocsiból áll; olyan járműszerelvény, ami ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból áll, ha a pótkocsi legnagyobb össztömege nem haladja meg a gépjárműét, illetve, ha az összekapcsolt járművek össztömege nem haladja meg a 3500 kg-t. Vezethető B kategóriás jogosítvány használatával még mezőgazdasági vontató, lassú jármű nehéz pótkocsival, állati erővel vontatott jármű, segédmotoros kerékpár (50 cm3 és 40 km/h határig), quad és moped autó is.

maximum 3500 kg össztömegű személy- és tehergépkocsi, amelyben a vezetői ülésen kívül maximum 8 állandó ülőhely van. A B kategóriás jogosítvány birtokában vezethető továbbá olyan járműszerelvény, ami ilyen gépkocsiból és maximum 750 kg össztömegű pótkocsiból áll; olyan járműszerelvény, ami ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból áll, ha a pótkocsi legnagyobb össztömege nem haladja meg a gépjárműét, illetve, ha az összekapcsolt járművek össztömege nem haladja meg a 3500 kg-t. Vezethető B kategóriás jogosítvány használatával még mezőgazdasági vontató, lassú jármű nehéz pótkocsival, állati erővel vontatott jármű, segédmotoros kerékpár (50 cm3 és 40 km/h határig), quad és moped autó is. C kategóriás jogosítvány (teherautó jogosítvány): 2500 kg össztömeget meghaladó gépkocsik, illetve az ilyen gépjármű vontatásával haladó könnyű pótkocsi, járműszerelvény, kivéve az autóbusz és a trolibusz; feltétele: 21 év (vagy annál 6 hónappal fiatalabb, B kategóriás jogosítvánnyal).

2500 kg össztömeget meghaladó gépkocsik, illetve az ilyen gépjármű vontatásával haladó könnyű pótkocsi, járműszerelvény, kivéve az autóbusz és a trolibusz; feltétele: 21 év (vagy annál 6 hónappal fiatalabb, B kategóriás jogosítvánnyal). D kategóriás jogosítvány (autóbusz jogosítvány): autóbusz, illetve ahhoz csatolt könnyű pótkocsi, járműszerelvény; feltétele 24 év, vagy annál 6 hónappal fiatalabb, B és C kategóriás jogosítvánnyal.

autóbusz, illetve ahhoz csatolt könnyű pótkocsi, járműszerelvény; feltétele 24 év, vagy annál 6 hónappal fiatalabb, B és C kategóriás jogosítvánnyal. E kategóriás jogosítvány (nehéz pótkocsis jogosítvány): gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényre; feltétele: 21 éves kor, illetve B és C kategóriás jogosítvány (nem kezdő).

gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényre; feltétele: 21 éves kor, illetve B és C kategóriás jogosítvány (nem kezdő). B+E kategóriás jogosítvány: B kategóriába sorolt gépkocsi + nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

B kategóriába sorolt gépkocsi + nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény. C+E kategóriás jogosítvány: C kategóriás jármű (teherautó) + nehéz pótkocsi.

C kategóriás jármű (teherautó) + nehéz pótkocsi. D+E kategóriás jogosítvány: D kategóriás nehéz pótkocsi és nehéz pótkocsis járműszerelvény.

Nemzeti jogosítvány kategóriák

AM kategóriás jogosítvány (kismotoros jogosítvány): olyan 2, 3 vagy 4 kerekű járművek, amelyeknek a motorjának a lökettérfogata nem haladja meg az 50 cm3-t, teljesítménye maximum 4 kW, sebessége maximum 45 km/h, saját tömege maximum 350 kg; feltétele: 15,5 év.

olyan 2, 3 vagy 4 kerekű járművek, amelyeknek a motorjának a lökettérfogata nem haladja meg az 50 cm3-t, teljesítménye maximum 4 kW, sebessége maximum 45 km/h, saját tömege maximum 350 kg; feltétele: 15,5 év. K kategóriás jogosítvány: kerti traktor és állati erővel vontatott jármű (pl. lovas kocsi).

kerti traktor és állati erővel vontatott jármű (pl. lovas kocsi). T kategóriás jogosítvány: mezőgazdasági vontató + 2 db nehéz pótkocsi, lassú jármű + pótkocsi, kerti traktor és állati erővel vontatott jármű vezetése.

mezőgazdasági vontató + 2 db nehéz pótkocsi, lassú jármű + pótkocsi, kerti traktor és állati erővel vontatott jármű vezetése. TR kategóriás jogosítvány: trolibusz, mezőgazdasági vontató + 2 db nehéz pótkocsi, lassú jármű + pótkocsi, kerti traktor és állati erővel vontatott jármű vezetése.

trolibusz, mezőgazdasági vontató + 2 db nehéz pótkocsi, lassú jármű + pótkocsi, kerti traktor és állati erővel vontatott jármű vezetése. V kategóriás jogosítvány: villamos, kerti traktor, állati erővel vontatott jármű.

B kategóriás jogosítvány hány éves kortól szerezhető?

A „sima” B kategóriás jogosítvány megszerzése 17 éves korhoz van kötve. A kezdő fiatal a jogosítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamra való jelentkezéskor már be kell, hogy töltse a 16,5 évet!

Kismotor jogosítvány hány éves kortól szerezhető?

Legfiatalabb korban 15,5 évesen szerezhetünk jogosítványt, ez az AM kategóriájú nemzeti jogosítvány, köznyelven kismotoros jogosítvány (robogós jogosítvány), 50 cm3-es felső határig.

Az első jogosítvány megszerzése

Az első jogosítvány megszerzése a legtöbb esetben életkorhoz van kötve, azonban a speciális jogosítvány kategóriák (nagymotor, busz stb.) esetében megfigyelhetjük, hogy az életkor fölfelé növekszik, illetve a jogosítvány megszerzéséhez szükség lehet egy már meglévő, alapkategóriás jogosítványhoz (például B kategóriás jogosítvány). A jelentkezéshez szükséges az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány (általános iskolás bizonyítvány), a háziorvosi alkalmassági igazolás és természetesen a személyi igazolvány és a lakcímkártya.

Az első jogosítvány megszerzése bármelyik magyar autósiskolában elkezdhető, illetve a hivatalos magyarországi kiképzők listája is megtekinthető a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján.

A jogosítvány kiváltása mi kell hozzá?

A vizsgabiztostól kapott vizsgaigazolás;

SZIG és lakcímkártya;

az orvosi alkalmassági igazolás + a bizonylat, ami ennek a kifizetéséről szól.

A jogosítvány érvényessége

A jogosítvány plasztikján két dátum szerepel, amelyek nem szükséges, hogy megegyezzenek egymással, vagyis a jogosítvány érvényessége eltérő módon is lejárhat. Az első oldalon lévő jogosítvány érvényességi dátum arra vonatkozik, hogy meddig használható a jogosítvány belföldön, mint személyazonosító okmány (a lakcímkártyával együtt felmutatva bárhol használható). A hátsó oldalon lévő dátum maga a jogosítvány érvényessége, azaz azt mutatja, meddig használható a jogosítvány a vezetéshez, vagyis meddig érvényes a jogosítvány megszerzésére vonatkozó orvosi alkalmassági vizsga.

Lehet a jogosítvány érvényessége életkor függvénye?

Igen, az életkor természetesen egy olyan tényező, ami befolyásolja a jogosítvány érvényességét. Az első jogosítvány érvényessége (50 év alatti személy esetében) 10 évre szól, 50 és 60 év között pedig 5 évente szükséges a jogosítvány megújítása, amihez újabb orvosi alkalmassági vizsgálat kell. 60 és 70 év között már csak 3 évig tart a jogosítvány érvényessége, 70 év fölött pedig kétévente kell a procedúrát elvégeznünk mind a sofőr, mind a többi forgalomban lévő személy biztonsága érdekében. C vagy magasabb jogosítvány kategória esetén 60 éves korig is 5 évenként kell új orvosi alkalmassági (kettes kategória, azaz hivatásos jogosítvány esetében).

Amennyiben az életkori tényezőn kívül más okból (hatósági szervek felszólítására, rosszullétek és látásromlás miatt stb.) kifolyólag romlik a vezetési képesség, soron kívüli alkalmassági vizsgálat is szükségessé válhat, ami befolyásolhatja azt, hogy lehet-e jogosítványunk.

Lejárt jogosítvány

Magyarországon lejárt jogosítvány esetén is lehetőségünk van a vezetésre: igazolással 2 hónapon keresztül vezethetünk. Az új okmányt aláírásunkkal kell majd hitelesítenünk, a lejárt jogosítvány okmányát pedig át kell adni, ahhoz, hogy az újat hitelesítsék. Az új jogosítvány a Kormányablakban személyesen átvehető vagy postai úton kiküldhető. Nemzetközi jogosítvány esetén az eljárás további 2.300 Ft-ot igénybe vehet az új jogosítvány hosszabbítás fotók miatt.

A jogosítvány hosszabbítás menete

A jogosítvány hosszabbítás alapja egy háziorvosi vizsgálat, ami megmondja, hogy alkalmasak vagyunk-e a vezetésre. Ez a látás, a színtévesztés és a vérnyomás ellenőrzése. A jogosítvány hosszabbítás ügyintézése során szükségünk lesz a személyi igazolványra vagy útlevélre, a lakcímkártyára, a háziorvosi alkalmassági véleményre és a már meglévő jogosítványra is. Alkalmatlanság megállapítása esetén többletköltség térítésével lehetőségünk van a jogosítvány hosszabbítás igénylés felülvizsgálatára is. A jogosítvány több dátumot is tartalmaz, a jogosítvány kategóriáktól függően, vagyis eltérő érvényességű esetekkel is találkozhatunk!

Mi kell a jogosítvány megújításához?

A jogosítvány hosszabbítás alapfeltétele egy új orvosi alkalmassági vizsgálat, illetve a következő dokumentumok felmutatása is szükségeltetik:

SZIG vagy útlevél + lakcímkártya;

a jelenlegi jogosítvány (lejárt jogosítvány)

a jogosítvány ügyintézés díja, amit befizethetünk csekkel, vagy egyből az okmányirodában.

A jogosítvány hosszabbítás hol történik?

A jogosítvány hosszabbítás a Kormányablakokban történik, a járványhelyzetre való tekintettel az ügyintézéshez időpontot kell foglalnunk előzetesen, vagy lehetőség szerint részesítsük előnyben az online ügyintézést.

A jogosítvány hosszabbítás ára

A jogosítvány hosszabbítás vizsgáltat díjköteles, ami az életkor és a jogosítvány hosszabbítás gyakorisága alapján változik:

50 éves korig 7.200 Ft;

50-60 éves kor között 4.800 Ft

60-70 éves kor között 2.500 Ft;

70 év felett pedig 1.700 Ft.

Az jogosítvány hosszabbítás ügyintézés díja alapesetben 4.000 Ft, illetve +1.500 Ft, ha a jogosítvány hosszabbítás ügyét megigénylő személy már betöltötte a nyugdíjkorhatárt vagy az ő orvosi alkalmassági papírja 1 évnél rövidebb ideig érvényes. A jogosítvány hosszabbítás ügyintézés díjáról a Kormányablak csekket állít ki, amelyet postai úton fizethetünk be.

Az alkalmatlansági felülbírálása

Ha a jogosítvány hosszabbítás során a háziorvos valamilyen okból kifolyólag alkalmatlannak talál, lehetőségünk van felülvizsgálat kérvényezésére, amelynek azonban többletköltségei vannak. Ezek a jogosítvány hosszabbítás többletköltségek a következőképpen alakulhatnak:

50 éves korig 10.800 Ft;

50-60 éves kor között 7.200 Ft;

60-70 éves kor között 4.800 Ft;

70 év fölött 3.200 Ft.

Mikor kell újra vizsgázni ha lejárt a jogosítvány?

Alapvetően a lejárt jogosítvány az okmányirodában minden további nélkül meghosszabbítható, nem kell újra vizsgáznunk sem forgalomból, sem KRESZ-ből. Csak az orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzése kötelező, ugyanis a jogosítvány érvényessége életkor alapján változik. Ha nem sima lejárt jogosítvány problémánk van, hanem valamilyen okból bevonták az igazolványt, elképzelhető, hogy újra kell vizsgáznunk a Közlekedési Hatóság előírásainak megfelelően.

Hivatásos jogosítvány hosszabbítás

Sofőrök számára a C- vagy magasabb jogosítvány kategóriákba tartozó nemzetközi jogosítvány igénylés költsége 2.300 Ft, ami szintén az okmányirodákban történik, ugyanúgy, mint bármilyen más esetben.

Jogosítvány átvétel: A jogosítvány mennyi idő alatt lesz meg?

A Kormánylakok SMS-ben értesítik a jogosítvány tulajdonosokat az új okmány átvételéről, ezt követően lehet a jogosítvány hosszabbítás után átvenni az okmányokat a Kormányablakban személyesen, majd használható is az új jogosítvány. Az új jogosítvány kiküldése postai úton is megtörténhet. Az ügyintézési határidő alapesetben 8 nap, azonban probléma esetén ez elhúzódhat 25-ig is.