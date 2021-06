Indul a roham a villanyautó-támogatásért: nagyot nézhet a kereskedésben, aki későn kapott észbe

A szállítási gondok miatt bizonyos típusoknál elképzelhető, hogy idén már nem jut elektromos autóhoz az, aki élne a hétfőn induló állami támogatással. Gablini Gábor szerint az élelmesebb vásárlók már korábban lefoglalták autóikat. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke üdvözölte, hogy immár csak az veheti igénybe az állami ingyenmilliókat, aki lefoglalja a villanyautóját, és kifizeti az előleget - legutóbb ugyanis sokan léptek vissza a vásárlástól, de a megpályázott összeget nem osztották újra a döntéshozók, így az beragadt.

Hétfőtől lehet majd ismét pályázni elektromos autó vásárlására. A korábban közzétett felhívásból kiderült, hogy 12 millió forintos értékhatárig az állam 2,5 millió forint támogatást (maximum a vételár felét) ad az autókra, a 12 millió és 15 millió forint közötti elektromos személyautókat vásárlók pedig 1,5 milliós állami hozzájárulást igényelhetnek.

Legutóbb gyakorlatilag órák alatt kimerült a támogatási keret, és Gablini Gábor szerint 14-én is hasonló roham várható a megnyíló, egymilliárd forintos keretösszegre:

Pillanatok alatt kimerült a támogatás összege, hivatalosan másfél nap alatt igényelték meg az ügyfelek. A kérdés csak az, hogy ha kiderül, hogy megint pillanatok alatt elkapkodják a vásárlók, akkor lesz-e lehetőség arra, hogy újabb keret felszabadításra kerüljön. Ugyanis az előzetes információink szerint hatalmas az érdeklődés: összességében akár 10 ezer érdeklődő is lehet a mostani támogatás iránt a magánszemélyek, taxisok, cégek körében

- mondta a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke a Pénzcentrumnak.

Hozzátette, egyetértenek azzal is, hogy most különválasztották a cégek és a magánszemélyek pályázatát. És egy másik jelentős változásra is felhívta a figyelmet, amellyel szintén jól járhatnak az igénylők. Ugyanis tavaly sokan lemaradtak a támogatásról, mivel a keret kimerülése után többletbefogadás nem volt, sok érvényesen pályázó viszont végül nem vásárolt.

A szakma arra számított, hogy ezt a fennmaradó összeget újra kiírják, beforgatják, de ez nem történt meg. Sok potenciális ügyfél azóta is arra vár, hogy újból legyen állami támogatás, az autókereskedőknél pedig nagy készletek halmozódtak fel a végül el nem adott kocsik miatt. Ez valamelyest elszivárgott, de érzékelhető volt, hogy ha nem muszáj, akkor a vásárlást tervezők nem hagynák ki a milliós támogatást

- foglalta össze Gablini Gábor.

Ennek elkerülése érdekében immár csak érvényes megrendeléssel lehet pályázni az állami támogatásra, így pedig kevesebb lehet a megigényelt, de végül fel nem használt pénzösszeg:

már nem úgy van, hogy valaki megígéri, hogy vesz majd egy elektromos autót, aztán mégsem, a megrendelőhöz előleget kell fizetni. El kell köteleződnie az ügyfélnek, így vélhetően kisebb lesz azok aránya, akik valamilyen oknál fogva mégis elállnak a vásárlástól.

Ahogy a GÉMOSZ elnöke ismertette, hogy az előzetes felméréseik és az érdeklődések alapján arra számítanak, hogy ez a háromszor 1 milliárd forintra bontot keretösszeg nagyon hamar, akár egy óra alatt is elfogyhat a magánszemélyek körében.

A kondíciók javultak a legutóbbi pályázathoz képest, hiszen megemelték az értékhatárt, és 15 millió forintos vételárig másfél millió forint támogatás jár. Összességében a kép pozitív, és azt látjuk - mind a magánszemélyek, mind a taxisok, cégek oldaláról -, komoly várakozás van, utóbbiak is rajtra készen várják a vállalatok számára kiírt pályázatot, amely vélhetően a napokban jelenik meg, júliustól pedig el is indulhat

- fogalmazott Gablini Gábor, majd hozzátette, hogy a villanyautó-kínálat jelentősen bővült Magyarországon, ami tovább növelte azoknak az érdeklődőknek a számát, akik potenciális eszközként számolnak az elektromos autóval. "A jól belőtt értékhatár egy nagyon tág kategóriát talál el, és ekkora mértékű támogatási összegekkel versenyképesek az elektromos autók" - értékelte.

Tavaly az árfolyam okán kevés autó fért bele a támogatási sávba, most viszont egyrészt lejjebb vitték az értékhatárt, másfelől pedig a forint is valamelyest erősödött, így pedig több mint 20 modellre lehet támogatást igényelni.

Lehet, hogy sokaknak idén nem lesz autója

Gablini Gábor ugyanakkor kiemelte, hogy ahogy az autógyártás minden területére, az e-autó szegmensbe is begyűrűzött a chiphiány, és az egyéb alapanyagok ellátási gondjai is. Emellett egész Európában nő az érdeklődés az elektromos autók iránt, olyannyira, hogy akkumulátorral sem bírjáka beszállítók.

Vannak olyan márkák, akinél nemigen látszik, hogy fél, háromnegyed éven belül volument tudnának szállítani. Aki időben körbejárt, az vélhetően foglalt is magának autót, ami már be van ütemezve a gyártóknál és az importőrnél. Ám aki most ébredt fel, annak érdemes abból a tekintetből is megvizsgálnia a kínálatot, hogy hol juthat hamarabb autóhoz, ugyanis ez márkánként igencsak eltérő lehet

- hívta fel a figyelmet.

Ennyi elektromos autó van most Magyarországon

A Belügyminisztérium adataiból kiderült, hogy május végéig összesen 32 053 zöld rendszámot adtak ki Magyarországon. Ezeknek majdnem fele, 14 879 darab kötött ki tisztán elektromos gépkocsikon, 10 410 pedig hatótávnövelt elektromos autókon van.

Ezek mellett 6 763 plug-in hibrid autó közlekedik a magyar utakon zöld rendszámmal, és élvezik ki például az ingyenes parkolással járó előnyöket. A grafikonon látni, hogy 2021-ben május végéig több mint 2300 elektromos autó kapott zöld rendszámot. A kormány számításai szerint a mostani, 3 milliárdos keretösszegű pályázat keretein belül 1200-2000 e-autót vásárolhatnak majd meg az igénylők, tehát közel annyit, amennyi május végéig magyar rendszámot kapott.

A BM adataiból az is kitűnik, hogy Budapesten kívül több elektromos autó került idén forgalomba, mint a fővárosban. Májusig vidéken 3 142 darab zöld rendszámot adtak ki, mialatt Budapesten csak 1 788-at. Május végére már nagyon elhúzott a vidék, az év elején tapasztalt, 2700 rendszámos különbségből május végére már majdnem 3900 lett.