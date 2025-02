Trump kihagyná Európát a béketárgyalásokból: Macron rendkívüli csúcsot hívott össze

Az európai vezetők hétfőn Párizsban rendkívüli csúcstalálkozót tartanak, amelynek fő témája az orosz-ukrán háború lezárása és Európa biztonsága lesz. A találkozó hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Oroszország kihagyta Európát a béketárgyalásokból, így most az európai országok igyekeznek közös álláspontot kialakítani a kialakult helyzettel kapcsolatban.

Emmanuel Macron francia elnök hívta össze a találkozót, amelyre a "legfontosabb európai országok" vezetői kaptak meghívást. Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter a France Inter rádiónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Európának meg kell őriznie hidegvérét a jelenlegi helyzetben.

"Csak az ukránok dönthetnek úgy, hogy abbahagyják a harcot, és mi addig támogatjuk őket, amíg meg nem hozzák ezt a döntést. Addig pedig nem fogják abbahagyni, amíg nem biztosak abban, hogy a nekik felajánlott béke tartós lesz" - mondta Barrot.

A találkozón várhatóan részt vesz Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint Németország, Olaszország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Dánia képviselői. Keir Starmer brit miniszterelnök már jelezte részvételi szándékát, míg Donald Tusk lengyel kormányfő a Párizsba utazik.

A csúcstalálkozó apropóját az adja, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborúval kapcsolatos béketárgyalásokról, anélkül, hogy előzetesen egyeztetett volna európai szövetségeseivel vagy Kijevvel. Trump azt is bejelentette, hogy személyes találkozóra kerülhet sor Szaúd-Arábiában, amelyre azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt nem hívják meg.

Az európai vezetők a párizsi találkozón várhatóan megvitatják, hogyan reagáljanak erre a helyzetre, valamint Ukrajna jövőbeli NATO-tagságával és a biztonsági garanciákkal kapcsolatos kérdéseket is. Az egységes álláspont kialakítása nem lesz könnyű, hiszen a tagállamok között már korábban is kirajzolódtak nézetkülönbségek a védelmi kérdésekben.

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke a közelmúltban hangsúlyozta, hogy az EU-nak többet kell tennie a védelem terén, és az erősebb uniós védelempolitika a transzatlanti szövetséget is erősíti. Ugyanakkor kiemelte, hogy az Egyesült Államok továbbra is barát és szövetséges marad, még ha időnként vannak is nézetkülönbségek.