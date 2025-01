Mégis bíróság elé áll Donald Trump: még beiktatása előtt elítélhetik az amerikai elnököt

Donald Trump megválasztott amerikai elnök január 10-én áll bíróság elé, ahol a hallgatási pénz miatt ellene hozott ítéletet hirdetik ki, mindössze tíz nappal a beiktatása előtt. A bíró várhatóan nem szab ki börtönbüntetést, de az ítélet lehetőséget ad Trump számára a fellebbezésre.

Donald Trump megválasztott amerikai elnököt január 10-én ítélik el abban a büntetőperben, amelyben egy pornósztárnak fizetett hallgatási pénzzel kapcsolatos vádakban találták bűnösnek, de a bíró szerint valószínűtlen, hogy börtönbüntetést vagy egyéb szankciókat kapjon - írja a Reuters.

Juan Merchan bíró döntése értelmében Trumpnak mindössze tíz nappal január 20-i beiktatása előtt kell bíróság elé állnia – ez példátlan helyzet az Egyesült Államok történetében. Trump előtt még soha nem vádoltak vagy ítéltek el amerikai elnököt, sem hivatalban lévőt, sem korábbit.

A bíró közölte, hogy Trump személyesen vagy virtuálisan is megjelenhet az ítélethirdetésen, de valószínűleg nem szab ki rá börtönbüntetést, és a feltétel nélküli szabadlábra helyezés – ami sem pénzbírságot, sem próbaidőt nem tartalmaz – tűnik a "legéletképesebb megoldásnak".

Az ítélet kiszabása lehetőséget biztosít Trump számára, hogy fellebbezzen. Merchan bíró elismerte, hogy Trump világossá tette, hogy szándékában áll fellebbezni. Merchan bíró elutasította Trump azon érvelését, hogy az ügy akadályozná az elnöki munkáját. A bíró szerint az esküdtszék ítéletének félretételével "felmérhetetlen módon aláásná a jogállamiságot".

Az ügy egy 130 000 dolláros kifizetésből ered, amelyet Michael Cohen, Trump korábbi ügyvédje fizetett Stormy Daniels pornósztárnak a 2016-os választások előtt. Trump tagadta a kapcsolatot, és az ügyet politikai támadásnak nevezte, amelynek célja a 2024-es kampányának megkárosítása.

A meghamisított üzleti dokumentumok miatt akár négy év börtönbüntetést is kiszabhatnának, de Trump korábbi tiszta bűnügyi előélete és kora miatt a szakértők szerint ez nem valószínű. Trump ellen három másik ügy is folyamatban van, köztük a titkos dokumentumok kezelése és a 2020-as választási veresége körüli viták miatt. Az igazságügyi minisztérium a szövetségi ügyeket ejtette a választási győzelme után. Az állami ügyek azonban továbbra is bizonytalanok.