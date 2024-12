Elképesztő bejelentést tett Donald Trump: egy európai területre is igényt tart az USA, megvásárolni is hajlandó lenne

Donald Trump külpolitikai megközelítését agresszívebb irányba tolja, és olyan kijelentéseket tett, amelyek a Panama-csatorna és Grönland megszerzésére vonatkoznak. A lépései arra utalnak, hogy Amerika globális befolyását erősítené nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági érdekek alapján is.

Donald Trump egy olyan programmal kampányolt, amely az Egyesült Államok elzárkózását javasolta a külföldi konfliktusoktól, mint például az ukrán háború, növelni kívánta a vámokat a külföldi kereskedelmi partnerekkel, és újjáépíteni a belföldi gyártást. Azonban az utóbbi napokban agresszívabb külpolitikai megközelítést javasolt.

Mint a BBC elemzése emlékeztet: először viccelődött, hogy Kanada egy újabb amerikai állam lehetne. Ezt követően azzal fenyegetett, hogy visszaveszi a Panama-csatornát. Emellett ismételten felvetette, hogy az első elnöki ciklusa alatt meg akarta vásárolni a dán autonóm területet, Grönlandot, amely nem eladó.

Valószínűtlen, hogy az Egyesült Államok bármelyik területet is ellenőrzés alá vonja. De ezek a kijelentések arra utalhatnak, hogy Trump víziója magában foglalja a szuperhatalom erőfitogtatását is, hogy az amerikai kereskedelmi és nemzetbiztonsági érdekeket szolgálja.

Trump egy konzervatív konferencián Arizonában azt mondta, hogy Panama „nevetséges, igazságtalan” díjakat kér az amerikai hajóktól a csatorna használatáért. Miután az Egyesült Államok átvette a csatorna építését a 20. század elején, az 1970-es években teljes ellenőrzést adott át Panamának egy szerződés révén. Trump azonban ezen a héten azt mondta, hogy ha a „megkárosítás” nem áll meg, akkor követelni fogja, hogy a csatorna térjen vissza az Egyesült Államokhoz – bár nem részletezte, hogyan.

Trump hozzátette, hogy nem szeretné, ha a Panama-csatorna „rossz kezekbe kerülne”, és kifejezetten Kínát említette, amelynek jelentős érdekeltségei vannak a vízi úton. „Valódi amerikai nemzetbiztonsági érdek van… annak a semlegességnek az ellenőrzésében” – mondta Will Freeman, a Külügyi Tanács latin-amerikai tanulmányokért felelős kutatója.

Kína a második legnagyobb ügyfele a Panama-csatornának az Egyesült Államok után, az adatok szerint. Az ország gazdasági befektetései is jelentősek. 2017-ben Panama megszakította diplomáciai kapcsolatait Tajvannal, és elismerte, hogy az része Kínának, ami jelentős győzelem volt Peking számára.

A Panama-csatorna nemcsak az Egyesült Államok kereskedelme szempontjából létfontosságú a Csendes-óceán térségében – mondta Freeman –, hanem bármely katonai konfliktus esetén Kínával az amerikai hajók és egyéb eszközök mozgatására is szükség lenne. Freeman szerint Trump kijelentései a szállítási díjakról tükrözik a kereskedelemmel kapcsolatos nézeteit. Bár a kijelentések „kényszerítőek” lehetnek – mondta Freeman –, még nem látható, hogy a csatorna hatóságai csökkentik-e az amerikai árukra kivetett díjakat a fenyegetés hatására.

Panama elnöke, José Raúl Mulino nyilatkozatot adott ki, amely szerint a csatorna és a környező terület a saját országához tartozik, és így is marad.

A hétvégén Trump egy közösségi médiában tett posztban azt írta, hogy az Egyesült Államok „abszolút szükségesnek” érzi Grönland birtoklását és ellenőrzését nemzetbiztonsági és globális megfontolások miatt. Az Egyesült Államok a Pituffik űrállomást üzemelteti Grönlandon. A terület gazdag természeti erőforrásokban, köztük ritkaföldfémekben és olajban, és stratégiai elhelyezkedése miatt fontos kereskedelmi szereplővé vált, mivel a globális hatalmak próbálnak teret nyerni az Északi-sarkvidéken. Oroszország különösen a régiót látja stratégiai lehetőségnek.

Trump 2019-ben, első elnöki ciklusa alatt vetette fel Grönland megvásárlásának ötletét, de ebből nem lett semmi. Grönland miniszterelnöke, Múte B Egede is válaszolt Trump legújabb kijelentéseire: „Mi nem vagyunk eladóak, és nem is leszünk azok.” Trump azonban online is megismételte a nyilvános kijelentéseit. A Truth Social-on Trump fiókja egy képet mutatott be, amelyen egy amerikai zászló van elhelyezve a Panama-csatorna közepén.

Második legidősebb fia, Eric Trump egy X-en közzétett képen azt mutatta, hogy az Egyesült Államok Grönlandot, a Panama-csatornát és Kanadát tette egy Amazon online bevásárlókosárba.

Bár még nem lehet tudni, mi fog történni, Dánia hajlandóságát fejezte ki, hogy együttműködjön az adminisztrációjával. Az ország bejelentette, hogy Grönland védelmi kiadásait jelentősen megnövelik - mindezt alig néhány órával Trump legújabb Grönland megvásárlására tett kijelentése után.