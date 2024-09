A következő év kritikus lesz Putyin számára: már most súlyos emberhiánnyal küzd

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője egy kijevi fórumon arról beszélt, hogy a Kreml számára 2025 döntő év lehet, mivel ha Oroszország nem éri el a győzelmet Ukrajnában 2026 elejéig, az veszélyeztetheti globális szuperhatalmi pozícióját a következő évtizedekben. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint Moszkva 2025 közepére gazdasági és társadalmi-politikai nehézségekre számít, miközben a katonai toborzás is egyre bonyolultabbá válik.

Budanov hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg már most is súlyos emberhiánnyal küzd, és csökken az új önkéntesek száma. Az ukrán erők Kurszk térségére irányuló támadásai és az orosz területekre mért csapások rontják az orosz közvélemény morálját, és megingatják az oroszok legyőzhetetlenségének hitét - írja a Portfolio. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A hírszerzési vezető szerint Vlagyimir Putyin elnök két lehetőség között választhat: vagy újabb kockázatos mozgósítást indít, vagy csökkenti az ukrajnai hadműveletek intenzitását. Az ISW úgy véli, hogy Putyin egyelőre kerüli a nyílt mozgósítást, tartva a társadalmi elégedetlenségtől, és inkább a háttérben zajló toborzásra összpontosít. A Kreml számára stratégiai fontosságú, hogy fenntartsák a műveletek kezdeményezését Ukrajnában, azonban a hadiipari termelésben egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük, különösen a nyugati szankciók és munkaerőhiány miatt. Budanov arról is beszámolt, hogy Észak-Korea fegyverszállítmányai közvetlenül befolyásolták az orosz hadműveletek tempóját. Csak júniusig Phenjan 4,8 millió tüzérségi lőszert szállított Moszkvának, ami felgyorsította az orosz hadmozdulatokat Ukrajnában.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK