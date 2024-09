Ez lehet Zelenszkij új mesterterve: komoly fordulat jöhet az orosz-ukrán háborúban a hetekben?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagyobb kormányátalakítást rendelt el, miután hat miniszter, köztük a külügyminiszter is benyújtotta lemondását. Zelenszkij szerint az új kinevezések célja, hogy "új energiát" hozzanak az ország vezetésébe a háború kritikus szakaszában. Az átalakítás során több miniszteri poszt betöltésére is új jelölteket keresnek, miközben Zelenszkij továbbra is igyekszik biztosítani a nyugati támogatást Ukrajna számára.

