Grönland kormányfője is üzent Donald Trumpnak: döntöttek, ezt a jövőt szánják a szigetországnak

Donald Trump amerikai elnök ismét bejelentette Grönland megszerzésére irányuló szándékát, amit a grönlandi kormányfő határozottan visszautasított. Eközben Kanada WTO-panaszt nyújtott be az amerikai vámok miatt, és több más jelentős gazdasági és politikai feszültség is kialakult az USA és kereskedelmi partnerei között - számolt be a Deutsche Standard.

