Kongatják a vészharangot: újabb menekültáradat indulhat Afrikából, rengetegen kelhetnek útra Európa felé

Az ENSZ szerint a 2023 áprilisában kitört, azóta teljes körű polgárháborúvá eszkalálódott szudáni konfliktus következtében több millió ember kényszerült elmenekülni otthonából, ami a világ legnagyobb menekültválságát idézte elő, miközben a nemzetközi közösség segítségnyújtása jelentősen elmarad más konfliktuszónákhoz képest - írta meg a Bloomberg.

Szudánban már régóta fennállt a feszültség a hadsereg és egy félkatonai csoport között, ami 2023 áprilisában polgárháborúvá fajult. Becslések szerint a konfliktus kezdete óta akár 150 000 ember is életét veszíthette, közben az erőszak továbbra is folytatódik. A harcok következtében több millióan kényszerültek elhagyni otthonukat, az ENSZ szerint ezzel a világ legnagyobb menekültválságát idézték elő - ennek ellenére a szudáni válság ritkán kap figyelmet a nemzetközi sajtóban, ellentétben az ukrajnai vagy gázai konfliktusokkal.

Mi vezetett a polgárháború kitöréséhez?

A szudáni hadsereg, ami korábban támogatta Omar al-Bashir diktátort, 2019-ben mégis eltávolította őt pozíciójáról. Később, 2021-ben Abdel Fattah al-Burhan altábornagy vezetésével megbuktatták az átmeneti kormányt, ami újabb zavargásokhoz vezetett az országban. A hadsereg és a Gyors Támogató Erők (RSF) közötti rivalizálás akkor éleződött ki, amikor az RSF vezetősége elutasította az integrációt a reguláris biztonsági erők közé.

Az RSF egy korábban dzsandzsavíd milíciaként működő csoportból alakult meg, ami Dárfúr régióját terrorizálta. Vezetője, Mohamed Hamdan Dagalo jelentős befolyásra tett szert Szudánban, akár elnöki ambíciói is lehetnek.

A külső beavatkozások - többek között az Egyesült Arab Emírségek és Irán részéről – tovább súlyosbították a helyzetet Szudánban: az említett országok fegyverekkel és pénzzel is támogatták a konfliktusban álló feleket, akadályozva ezzel a tűzszünet megkötésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket. A háborúnak súlyos humanitárius következményei vannak: a helyiek élelmiszersegélyre szorulnak, milliókat telepítettek ki otthonukból és éhínség fenyegeti az országot. A belviszály együtt jár a nemi és etnikai alapú erőszakkal és más bűncselekményekkel.

Nincs győztese a háborúnak

Szudán nemzetközi izoláltsága Omar al-Bashir hatalomra kerülésének köszönhető. Bashirt háborús bűnök elkövetésével és népirtással vádolják Dárfúrban, azonban jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. Az Egyesült Államok és más nyugati országok próbálnak újra kapcsolatot teremteni Szudánnal, mint potenciális afrikai szövetségessel. Egyelőre egyik harcoló fél sem tudott egyértelmű győzelmet aratni. Az elemzők attól tartanak, hogy Szudán is Líbiahoz hasonló állapotba kerülhet, ahol rivális kormányok uralják az ország különböző részeit.

Aggodalomra ad okot a szudáni konfliktus

A szudáni konfliktus regionális biztonsági aggodalmakra ad okot Afrikában, ahol már több puccs is történt az elmúlt években; a helyzet destabilizálhatja a régiót és további menekültválságokat idézhet elő. Az elemzők ezek mellett rámutatnak arra is, hogy Szudán geopolitikai szempontból több nagyhatalom számára - beleértve Kínát és Oroszországot is - is a stratégiai jelentőségű országok közé tartozik.