Itt a videó a Robert Fico elleni merényletről: nagyon rossz állapotban van a szlovák kormányfő

Mint beszámoltunk róla, ma délután többször is rálőttek Robert Fico szlovák kormányfőre egy Nyitrabányán tartott kormányülés után. A beszámolók szerint valaki odahívta a miniszterelnököt, ezután dördültek a lövések.

A helyszínen tartózkodók szerint 3-4 lövés érte Robert Ficót, a mellkasán és a gyomrán is találatot kapott a politikus. Az incidens után azonnal kórházba is vitték, a lenti videón az látszik, hogy a testőrök a kocsihoz rohannak a szemmel láthatóan rossz állapotú miniszterelnökkel.

#BREAKING VIDEO: Slovakian Prime Minister Robert Fico was shot, the Tasr News Agency reports.



According to information, the prime minister was shot several times in the chest and abdomen and is in serious condition. The attacker has been detained. -Pravda pic.twitter.com/ZleAF8UZ02