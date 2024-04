Keményen reagálnak Európa országai az orosz-ukrán háborúra: ezeken a helyeken újra jöhet a sorkatonaság

Az orosz-ukrán háború miatt Európa-szerte újraértékelik a sorkatonaság szerepét, több országban újra bevezetésre is került a dolog, máshol pedig bövítenék a rendszert- írta a BBC.

Miközben az 1990-es, 2000-es években sok európai országban megszűnt a sorkatonaság gyakorlata, addig néhány országban azért megmaradt. Ilyen többek között Dánia, Észtország, Ausztria, Görögország, Ciprus, Norvégia és Svájc is. Most azonban a sorkatonaság Európa-szerte újraindulása láthatóan reagálás Putyin ukrajnai inváziójára. Norvégia és Dánia már bejelentette a sorkatonák számának növelését és Lettország, Svédország valamint Litvánia is újraindította sorkatonai gyakorlatát - írja a portál.

Ugyanakkor a brit védelmi minisztérium cáfolta annak lehetőségét, hogy visszatérnének a sorkatonasághoz, míg például Észtországban továbbra is fontosnak tartják ennek fenntartását. Az persze nem meglepő, hogy nem csak itt, de más országokban is a fiatalabb generáció néhány tagja ellentmondásosan viseltetik ilyesféle kötelezettség iránt