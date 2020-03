Koronavírus: kell-e félnünk attól, hogy étteremben, vagy rendelt ételtől fertőződünk meg?

Bár egyelőre még pontos tudásunk nincs arról, hogy ételeken keresztül elkaphatjuk-e az új koronavírust, szakértők úgy gondolják, hogy ennek nem nagy a valószínűsége. Azt tehát nem tudni, hogy ételen megtapadva fertőz-e a COVID-19, arra azonban megvan az esély, hogy bevásárláskor, rendelt ételes dobozon megtapadva vagy egy étteremben más emberektől kapjunk el csúnya vírusos megbetegedéseket, így akár az új koronavírust is. Mutatjuk, mi a legjobb módja a megelőzésnek, és hogy miért jobb az egészséges óvatosság a pániknál.

Az új típusú koronavírus fertőzéses megbetegedések száma globális szinten meghaladta a 100 ezer főt, és valószínűleg a vírus tetőzése még előttünk van. A járványtól való szorongás kihatással van az emberek vásárlási, közlekedési, érintkezési szokásaira, munkájára, mindennapijaira.

Egyesek elkezdtek felhalmozni különböző tartós cikkeket karantén vagy áruhiány esetére, míg mások azzal enyhítik a félelmeiket a vírustól, hogy kézfertőtlenítőt és maszkot használnak napi szinten, megint mások lemondták az utazásaikat, vagy kerülik a tömegközlekedést is.

Amikor a járvány elindult a kínai Hupej tartományból, sok kínai étterem kiürült, és jónéhány bolt kirakatán jelentek meg feliratok, amelyek arra hívták fel a figyelmet, hogy abban a boltban nem kínaiak, hanem vietnámiak dolgoznak. Ez annak a jele, hogy az embereknek megrendült a bizalma a koronavírus járvány miatt olyan szolgáltatásokkal szemben, amelyeket máskülönben minden további nélkül igénybe vettek volna. Bár az például kizárt volt, hogy a Kínából rendelt csomagok által megkapjuk a koronavírust, mégis lecsökkent a rendelésszám.

Most a Pénzcentrum annak járt utána, hogy az ételeken keresztül megkaphatjuk-e a COVID-19-et. A kutatók még mindig vitatkoznak a vírus tulajdonságairól, olyan kérdésekben is, hogy meddig marad életben fém felületeket, fogantyúkon - tehát gazdatest nélkül a vírus - vagy pl. azon, hogy a melegedés megállíthatja-e a terjedését. Azt viszont tudjuk, hogy a koronavírus cseppfertőzés útján terjed, tehát köhögés, tüsszögés, kilégzés útján a levegőbe jut, majd egy egészséges szervezetbe, ahol megtelepszik és elterjed.

Sok még a szürke folt

Először is fontos tisztázni, hogy a világon kutató ebben a pillanatban is azon dolgozik, hogy minél többet tudhassunk meg az új koronavírusról és annak terjedéséről. Azt például már tudjuk, hogy a betegség az orrból vagy a szájból felszabaduló cseppecskéken terjedhet, amikor valaki tüsszent, köhög vagy kilélegzik.

A betegség tehát a legnagyobb valószínűséggel úgy megy át egy beteg emberről az egészségesre, hogy a fent említett módokon utóbbinak a szervezetébe kerülnek az előbbi száj, orr váladékai. Így a vírus vagy a szemen keresztül vagy az orron, szájon bejut a gazdatestbe, és megkezdi ott rémuralmát.

Arra tehát egyelőre nincs bizonyíték, hogy az új koronavírus (COVID-19) képes lenne e terjedni és fertőzni ételen keresztül.

Benjamin Chapman, a North Carolina Egyetem professzora szerint mivel a COVID-19 elsősorban egy légzőszervi megbetegedés, azért egészen parányi annak az esélye, hogy azt ételből kapja el valaki.

Valójában nem látunk bizonyítékot arra, hogy a múltban bármilyen légúti vírus is átterjedt volna élelem útján

- mondta el a szakértő.

Kerülendő élelmiszerek?

Mivel eddig tudásunk alapján nincs okunk azt feltételezni, hogy a COVID-19 képes fertőzni kizárólag ételen keresztül, ezért aggódnunk sem kell a boltokban bevásárlás során. Mármint az ételektől! Annak ugyanis nyilván nagy az esélye, hogy ha találkozunk egy esetlegesen új koronavírussal fertőzött egyénnel a bevásárlás során, az simán megfertőzhet minket is. Ez tehát nem árt megelőzni.

Pánikkeltés nélkül, nem elég, hogy a nyakunkon az új koronavírus, még éppen influenza járvány is tombol hazánkban, úgyhogy ha nagyobb tömegbe megyünk, legyen szó bevásárlásról vagy tömegközlekedésről, próbáljuk meg a lehető legnagyobb távolságot tartani magunk és mások között. Főleg azoktól igyekezzünk elszeparálni magunkat, akik látványosan mutatnak tüneteket.

Önmagában tehát a szakértők szerint egyelőre ételen keresztül nem terjed a vírus. De ha boltban valaki éppen a kenyereket válogatja mellettünk és ránk tüsszent vagy mondjuk egy csipszes zacskóra kerülnek a cseppjei, amiket mi aztán óvatlan megérintünk, majd jól beledörzsölünk az arcunkban, akkor egy fertőzöttől simán elkaphatjuk az új koronavírust.

Fontos azonban leszögezni, hogy még mindig nem lehet tudni, hogy a COVID-19 esetében konkrétan mennyi vírusra van szükség arra, hogy egy átadás során a fertőzés megtörténjen!

Mindez tehát még véletlenül sem jelenti azt, hogy akkor ne vásároljunk a boltokban. Azt viszont jelenti, hogy legyünk körül tekintőek, és közösségi mozgás, bevásárlás után a lehető legkevesebb tárgyat fogjuk meg, semmiképp se matassunk az arcunkon, és amint lehet mossunk alaposan kezet. És ami a legfontosabb, tartsunk legalább 3 lépés távolságot olyan embertől aki feltűnően, folyamatosan köhög, fújja az orrát.

A szakértők egyébként mindenkinek az tanácsolják, hogy pánik helyet, védekezzen úgy, ahogy amúgy az influenza ellen is védekezne szezonban. Ugyanis a két betegség sok hasonlóságot mutat, amit a megelőzésüknél lehet pozitív irányban is kamatoztatni.

Az étterem biztonságos?

Egyelőre azt lehet mondani, hogy nem kifejezetten vírusgócpontokban, a legtöbb esetben nincs az embereknek oka arra, hogy elkerüljék az éttermeket. Persze az éttermekbe sok ember van, viszonylag kis helyen össze is vannak zárva, de amíg nagyon aktívan nincs jelen valahol az új koronavírus, nem kell önkéntesen minden olyan helynek a látogatásáról, ahol nálunk több ember tartózkodik.

Persze jobb félni, mint megijedni, ha elmegyünk étterembe figyeljünk a higiéniára, mindig alaposan mossunk kezet, figyeljünk a környezetünkre és tömegközlekedés utána, fogantyús kézzel ne dörzsöljük a szemünket. Persze ezeket addig sem volt célszerű csinálni, amíg egy árva szót sem tudtunk a COVID-19-ről. Az azonban biztos, hogy a pánikszerű viselkedés semmilyen esetben sem segít, hogy a Rutgers Egyetemen tanító, Don Schaffer, élelmiszertudományi szakember szavaival éljünk, "Ha úgy nézzük, akkor voltaképpen a világon semmi sem biztonságos..."

A szakember rávilágított arra is, hogy ha a COVID-19 benne is lenne egy ételben, akkor az a megfelelő főzés során elpusztulna. Arra azonban ő is külön felhívta a figyelmet, hogy például egy szupermarketbe való belelépés manapság is legyen ugyanolyan körültekintő, mintha csupán egy szimpla influenzajárvány tombolna éppen hazánkban.

Az egyik tanács, amelyet rendszeresen megismétlek az engem felkereső embereknek az az, hogy mit csinálsz most a normál influenza kockázatának kezelése érdekében?

- vallott a szakértő. A legjobban tehát akkor jár az ember, ha erre a kérdésre olyan választ tud adni magának, amivel megelőzheti azt, hogy beteg legyen. Már amennyire ez lehetséges.

Otthoni főzésnél mire figyeljek?

Ételt készítőként a legfontosabb arra figyelni, hogy mindig alaposan mossunk kezet, amikor főzünk, illetve ha betegek vagyunk, tüneteink vannak, akkor ne készítsünk másnak ételt. Csak akkor, ha ez maximálisan elkerülhetetlen. Ezen felül érdemes tisztán tartani azokat a területeket ahol dolgozunk, a szennyeződéseket a lehető leghamarabb eltüntetni, a nyers húst leválasztani más ételektől, az élelmiszereket hűteni, ha azok megkívánják azt, illetve az ételeket mindig a szükséges hőfokon főzni.

Most akkor spájzoljunk be mindent otthonra?

Sokan Magyarországon is megrohamozták a boltokat, és a kézfertőtlenítőtől a konzervekig jól megkopasztották a polcokat, hogy felkészüljenek egy esetleges karantén helyzetre. De valóban szükség van erre?

Nos, a szakértők egyetértenek abba, hogy nem árthat, ha az embernek van odahaza olyan étele és itala, ami nem könnyen romlik, sokáig eláll, és élelmezni tudja tulaját akkor, ha az akadályozva van abban, hogy eljusson egy boltba. Ezt azonban nem kell túlzásba vinni, és pánikolva a rettegéstől hajtva gyakorlatilag értelmetlenül felhalmozni óriási készleteket. A hangsúly ebben az esetben a mértékletességen van. Na, meg azon, hogy nem romlandó élelmiszereket amúgy is jó, ha tart otthon az ember, mert kitudja mikor lehet rá valójában szüksége.

