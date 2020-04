Itt a MOL kézfertőtlenítője: várhatóan ennyibe fog kerülni

A gyártás megkezdését követő első napokban 110 ezer liter Mol Hygi kéz- és felületfertőtlenítőt szállított ki a Mol Lub az ország különböző pontjaira, hogy segítse a koronavírus-járvány megfékezését - közölte a társaság vasárnap az MTI-vel. Mint arról korábban beszámoltunk, a Pénzcentrum egyik szerkesztőjének - ha véletlenül is - az egyik pesti patikában sikerült is vennie a héten a termékből. Annak ellenére, hogy a MOL jelzése szerint a fertőtlenítőszert kereskedelmi forgalomban csak azután lehet majd kapni, ha a kiemelt intézményeknél már "megfelelő lesz az ellátás".

A koronavírus-járvány globális elterjedésével az egész világon hatalmas lett az igény a kéz- és felületfertőtlenítők iránt, ezért a Mol-csoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó Mol Lub Kft. két hét alatt átállította almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát fertőtlenítőgyártásra. Az egység március utolsó napjaiban kezdte meg a termelést.

A Mol Lub, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzzsel együttműködve, a kiemelten fontos állami intézményeknek, például kórházaknak, hulladékkezelőknek, közüzemeknek és önkormányzatoknak, illetve stratégiai vállalatoknak és gyógyszertárakat ellátó nagykereskedelmi cégeknek szállít a fertőtlenítőből. A jövő héten várhatóan megérkeznek az első szállítmányok az ország legnagyobb kórházaiba és a mentőszolgálathoz is.

A fertőtlenítőszert kereskedelmi forgalomban csak azután lehet majd kapni, ha a kiemelt intézményeknél már "megfelelő lesz az ellátás".

Mint arról a héten beszámoltunk, a Pénzcentrum egyik szerkesztőjének sikerült vásárolnia a termékből a Westend egyik patikájában. Az általunk vásárolt tétel véletlenül kerülhetett ki a polcokra, vélhetően az érintett egység hivatalos úton kapott a gyógyszertárakat ellátó nagykereskedelmi cégtől, és a patikusok joindulatú hibájából kerülhetett (szétporciózva) ki a termék a polcokra.Mindenestre az kiderül (ezt blokk is bizonyítja), hogy a termék 100g kiszerelésű, és mindössze 186 forintba kerül(t). Így nézett ki az általunk vásárolt termék:

A MOL mai naon kiadott friss közleményében amúgy kitért arra is, hogy a terméket első körben a szélvédőfolyadéknak használt 2 literes palackban szállították ki, mostantól azonban nagyobb, 4 literes kiszerelésben is hozzáférhető, illetve a Mol Lub dolgozik kisebb, egyéni felhasználáshoz praktikus kiszerelések megoldásán is. Vida Szabolcs, a Mol Lub ügyvezető igazgatója a közleményben úgy fogalmaz:

Hatalmas az igény a fertőtlenítőre, és a Mol Lub Magyarországon belül, hazai alapanyaggal biztosítja ezt. A koronavírus-járvány lelassítása és megfékezése most a legfontosabb cél, ezért az operatív törzzsel együttműködve a járvány elleni küzdelemben fontos szerepet játszó intézményeknek szállítjuk első körben a terméket. Ezután kezdődik meg a kereskedelmi célú kiszállítás is.

Hozzátették: a kéz- és felületfertőtlenítő receptúrája az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján készült, ezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgálta be és hagyta jóvá. A kézfertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerezte be a Mol Lub, így hazai beszállítótól hazai cég állítja elő a hazai higiéniás termékeket.

Címlapkép: Getty Images