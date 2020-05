Itt a Decathlon nagy bejelentése: elárulták, mikor nyitnak ki újra az áruházak

Összhangban a csütörtöki kormányrendelet vonatkozó passzusaival, a Decathlon újra kinyitja vidéki üzleteit. Minden áruház egységesen 10 és 18 óra között lesz majd nyitva, a hét minden napján, a megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett.

A sportáruház közlése szerint limitálják az üzletekben egyszerre tartózkodók számát és arra kérik a vásárlóikat, viseljenek maszkot a vásárlásaik során. A budapesti és Pest megyei üzletek átmenetileg továbbra is zárva maradnak.

Több intézkedést is hoztunk annak érdekében, hogy garantálni tudjuk vásárlóink éskollégáink biztonságát. A nyitva tartó áruházainkban limitálni fogjuk az egyszerrebent tartózkodók számát, ezzel szeretnénk segíteni a biztonságos, legalább 1,5 me-s távolság betartását. Minden vásárlót arra kérünk, lehetőség szerint viseljen maszkot, érkezzen egyedül és vásároljon hatékonyan. Játszótereink továbbra is zárva tartanak és higiéniai okokból korlátozzuk termékeink kipróbálási lehetőségét is

- ismertette a főbb biztonsági intézkedéseket Herczeg Lilla, az üzletlánc vállalati kommunikációs igazgatója. Az áruházak nyitva tartásáról és a továbbiintézkedésekről a Decathlon weboldalán lehet majd tájékozódni - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images