Hatalmas méretű, új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ekkortól kerül forgalomba

Újabb forint emlékérmét vezet be az MNB: ezúttal egy magyar származású Nobel-díjas születésének 100. évfordulója az apropó. Az új forintérme méretben is elkülönül a forgalomban lévőktől, 2000 és 10 000 forintos értékben kerül forgalomba.

Folytatódik az MNB emlékérme kibocsátási programja, a következő darabot május 29-én adják ki, az apropó pedig Harsányi János születésének 100. évfordulója. Ahogy azt már megszokhattuk az érmék két különböző névértéken kerülnek forgalomba, az egyik 10 000 forinton a másik 2 000 forinton kerül bevezetésre.

Mindkét értékből ugyanannyit, 5000-5000 darabot vernek, a tízezrest Proof, azaz tükörfényes minőségben, ennek anyaga és finomsága 925 ezrelékes ezüst lesz. Az olcsóbb, kétezer forintos emlékérme anyaga színesfémötvözet lesz, rézből és nikkelből készül, BU, azaz selyemfényes minőségben.

Az érméket Pelcz Balázs tervezte, egyik oldalukon a Nobel-díjas magyar származású tudós, közgazdász látható, akit a játékelmétet továbbfejlesztőjeként emlegetnek, illetve az információ gazdaságtanának megalapozásához ugyancsak hozzájárult. Az érme hátoldalán pedig egy háromszög alakú lépcsőház közepéből felvezető létra látható. A recézett szélű emlékérme elég nagy lesz a forgalmi pénzekhez képest: átmérője 38,61 milliméter. Összevetésképp a legnagyobb forgalomban lévő forintérme, a 200-as átmérője 28,3 milliméteres.



Íme az új forintérme. Fotó: MNB Íme az új forintérme. Fotó: MNB

Fizethetünk is vele?

Az emlékérmék törvényes fizetőeszközök, tehát fizethetünk velük, ám kibocsátásuk nem forgalmi célból történik. Az MNB ezt kifejezetten jelzi is, állásfoglalásuk szerint az érmék

forgalomban való használatát kifejezetten kerülendőnek, a pénzforgalmat zavaró hatásúnak tartják.

Ezen felül már csak azért sem érdemes elkótyavetyélni a már megszerzett érméket, mert azok bizonyos idő után jócskán többet is érhetnek, mint a névértékük, de hogy mennyivel, az rengeteg dologtól függ.

Gyűjtőnek állnál?

Az MNB által kibocsájtott emlékérmék későbbi értékét illetően a legfontosabb szempont, hogy mekkora példányszámban adják ki. Minél kisebb a példányszám, annál többet fog érni az érménk. Az 5 000 darabos kibocsájtás ma az átlag, viszont ami 3 000 vagy az alatti példányszámban jelenik meg, már kispéldányszámban kibocsájtott érmének minősül

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak Kovács Péter, érmekereskedő. A szakember azt is hozzátette, hogy a névértéken kiadott érméken gyakorlatilag nem lehet bukni, hiszen ha azokra 20 000 forint van írva, akkor 10 év múlva is annyit fognak érni. Kérdés persze, hogy tíz év múlva mennyit ér 20 000 forint. A szakértő szerint a portfóliónk egy részét érdemes lehet névértékes emlékérmébe tartani, hiszen kellően likvid megtakarításnak minősül, könnyen darabolható és gyakorlatilag kockázatmentes.

A szakértőnek rossz híre van viszont azoknak, akik a nemesfém tartalommal operálnának, elmondása szerint ugyanis

a mostani magyar emlékpénzek annyira magas névértéken kerülnek kibocsájtásra, hogy az ezüstár gyakorlatilag 40 százaléka a névértéknek, az arányé pedig 60-70 százaléka. Ezek alapján nagy nemesfémár robbanásnak kellene történnie ahhoz, hogy ezekkel spekulálni lehessen. Erre rövid-közép távon nem látok nagy esélyt.

Az emberek egyébként szeretik a különleges mintás érméket, és ha azok nagyobbak is ráadásul, mint a megszokott méretűek, akkor hamar elkapkodják őket. Ilyen nagyobb érme lesz egyébként a himnuszos is. Így egy most 20 000 forintos névértéken bevezetett érme, már akár fél évben belül is pár ezer forinttal többet érhet. A potenciális értéknövekedéshez azonban be kell tartani egy nagyon fontos dolgot, nevezetesen, hogy a tükörfényes (proof) érmét semmi esetre sem szabad kivenni a tároló kapszulájából.

Sok kezdő gyűjtő elköveti azt a hibát, hogy a megvásárolt darabokat kiveszi a tartóból, és összefogdossa azokat. A tükörfényes darabok például úgy vannak polírozva, hogy azokban az ember láthatja saját magát. Ezeken már egy ujjlenyomat is komoly értékcsökkenést eredményezhet. Szóval pucolni még véletlenül se álljon neki senki, de lehetőleg ne is nagyon fogdossa őket senki

- figyelmeztetett anno a szakértő, aki szerint persze az sem hátrány, ha az ember örömét leli az érmék gyűjtésében, hiszen "ez valahol mégiscsak egy hobbi" is, továbbá érdemes arra is figyelni, hogy aki belevágna a gyűjtésbe, az próbáljon tényleges gyűjteményben gondolkodni. A szakértő szerint azzal nem lehet mellélőni, ha a névértéken kibocsájtott darabokból 1-1 folyamatosan elkezdünk megvásárolni. Persze ezektől a daraboktól nem kell óriási csodát várni, hiszen az MNB emlékérmék többnyire elég nagy példányszámban kerülnek ki a pénzverdéből. Bődületes értékek ezért nem valószínű, hogy valaha is lesz, de azért pénzt is lehet rajtuk fogni, ha ügyes az ember. A többieknek pedig marad a gyűjtés öröme.

