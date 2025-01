Óriási bejelentést tett a hazai barkácsáruház: sok változás jön, SZÉP-kártyával is lehet majd fizetni

A Praktiker mind a 21 áruházában elérhetővé vált a SZÉP-kártyás fizetési lehetőség a kasszáknál, valamint az önkiszolgáló termináloknál, és már a barkácsáruház webshopjában is tudunk így fizetni. Az országos hálózattal rendelkező barkácslánc jelenleg az OTP által kibocsátott plasztikot fogadja el.

2025-től bővültek a SZÉP-kártyán rendelkezésre álló összeg felhasználási lehetőségei, így már barkácsáruházakban kapható többféle terméket is vásárolhatunk béren kívüli juttatásból. Az országos hálózattal rendelkező lánc mind a 21 áruházában zökkenőmentesen lehet fizetni SZÉP-kártyával az összes kasszánál és önkiszolgáló terminálnál, és már a webáruházban is használhatjuk a kártyát – hívja fel a figyelmet Németh Gyula, az üzletlánc Értékesítési Igazgatóhelyettese. A barkácsáruház jelenleg az OTP által kibocsátott kártyát fogadja el áruházaiban és webshopjában, de a közeljövőben a K&H és az MBH kártyájával is mód nyílik vásárlásra.

Az új lehetőség háttere, hogy 2025-től a SZÉP-kártyán lévő összeg egy részéből otthonfelújításhoz kapcsolódó termékeket is vehetünk, amivel jelentősen megnövekedtek a béren kívüli juttatás felhasználási lehetőségei. Az ide érkező összeg felét lehet otthonszépítésre és -felújításra, így többek között burkolatokra, építőanyagokra, festékekre, lámpákra, bútorokra, szerszámokra költeni, de kertépítéshez, kertrendezéshez is vásárolhatunk például térkövet, kerítéselemeket vagy kerti gépeket.

Mit vehetünk barkácsáruházakban SZÉP-kártyáról?

Az új fizetési lehetőséggel többféle otthonszépítéshez, lakásfelújításhoz kapcsolódó terméket vásárolhatunk. Amennyiben lakásfelújításba vágunk bele, költhetünk többek között szerszámokra, gépekre, építőanyagokra, fal- és padlóburkolatokra, festékekre, fürdőszobafelszerelésre, vasárura és más alapanyagokra is. Otthonunk berendezésének megújításához, a konyhafelszerelés frissítéséhez akár bútorokat, szőnyegeket, világítóeszközöket, konyhai kisgépeket és egyéb háztartási cikkeket is fizethetünk SZÉP-kártyával. A rendelkezésre álló keret emellett kertépítéshez, kertrendezéshez, kerti munkákhoz szükséges anyagokra, eszközökre is fordítható, így költhetjük térkőre, kerti gépre, szerszámra vagy kerti bútorra is.

Tippek SZÉP-kártyás otthonfelújításhoz

Akár kisebb SZÉP-kártyás költéssel is látványos változást érhetünk el – mondja Németh Gyula. Otthonunk hangulatát kisebb változtatásokkal is könnyedén megújíthatjuk: új dekorációs elemek vagy bútorok, például ágyak, szekrények vagy asztalok beszerzése látványos változást hozhat. Egy új szőnyeg vagy modern lámpa jelentősen feldobhatja a helyiséget. Konyhai kisgépek és felszerelés frissítésével pedig új lehetőségek nyílhatnak meg és sokféle munkát egyszerűsíthetünk a konyhánkban.

Még nagyobb hatás érhető el, ha újrafestjük vagy tapétázzuk a falakat. A barkácsáruházakban tisztasági festéshez a glettanyagtól kezdve a prémium fehér festékeken át a legszükségesebb festőszerszámokig mindent be lehet szerezni egy helyen. Kiegészítő elemként egy-egy stílusos tapéta a megfelelő falfelületen újjávarázsolhatja az egész szobát. A kiválasztáskor érdemes figyelembe venni a méretet, a színek harmóniáját és a termék minőségét. Egy-egy márka mellett döntve biztosíthatjuk az egyenletes végeredményt, és minőségi termékek vásárlásával hosszú távra tervezhetünk. Bár online útmutatók is segíthetnek, tanácsos szakembertől is javaslatot kérni a pontos anyagszükséglethez.

A fürdőszoba felújítása szintén népszerű választás lehet. A szakértő szerint olyan alapvető elemeket, mint a fürdőszobabútor, zuhanyzó, mosdó, WC vagy csaptelep, könnyedén lecserélhetünk modern, energiatakarékos és esztétikus megoldásokra. Egy új csaptelep vagy zuhanykabin nemcsak praktikus, hanem a helyiség összhatását is jelentősen javíthatja. A megfelelő tárolórendszerek vagy falra szerelhető bútorok kiválasztásával ráadásul még több helyet nyerhetünk.

Akik bátrabbak, a burkolatot is cserélhetik. A régi helyére időtálló és stílusos laminált padló vagy modern vinyl padló kerülhet, amely számos színben és mintázatban elérhető. A kiválasztásnál figyelni kell a kopásállóságra, a klikkrendszer minőségére és az anyag sűrűségére. A konyhában és fürdőszobában a járólapok és csempék csúszásállóságára, valamint tisztíthatóságára érdemes hangsúlyt fektetni. Vásárlás előtt ebben az esetben is fontos a szakértői segítség, hogy a burkolat valóban megfeleljen az elvárásoknak, hiszen például csempékből és gres padlólapokból, valamint más kül- és beltéri burkolóanyagból széles a választék, amely folyamatosan megújul.

Komolyabb átalakításokhoz a gipszkarton az egyik legsokoldalúbb megoldás. Ez az anyag egyszerűen alkalmazható, kevés kosszal jár, és számos funkcióra használható. Álmennyezetek, válaszfalak, vagy akár egy otthoni iroda elkülönítésére is ideális. Egyes térelválasztókba tárolókat vagy polcokat is beépíthetünk, így az esztétikus megjelenés mellett praktikus funkciókat is kapunk.

A SZÉP-kártyán 2025. január 1-jén nyilvántartott egyenleg és a 2025-ös befizetések együttes összegének fele fordítható otthonfelújítási célra, és kizárólag a jogszabályban megjelölt termékekre költhető. A juttatás munkadíjra, szakemberek kifizetésére nem használható fel. Amennyiben a vásárlás során a kosárba olyan termékek is kerülnek, amelyekre nem vonatkozik a jogszabály, azokat külön kell kiegyenlíteni. A jogszabályban foglalt termékkategóriákról mindenképp kérdezzünk szakértő eladót