Nem hiszed el, mennyibe kerül most a bejgli a Tescoban, Aldiban, Lidlben

Az idei karácsonyi időszakban jelentős árkülönbségek tapasztalhatók a bejgli kínálatban: a nagy áruházláncok árai 799 Ft-tól 3999 Ft-ig terjednek, míg a prémium kategóriás termékek, például a Szamos bejgli, a minőségükkel tűnnek ki. A vásárlók választhatnak a kedvezőbb árú tömegtermékek és a helyi pékségek kézműves, különleges ízesítésű bejglijei között, igazodva pénztárcájukhoz és ízlésükhöz - írja a HelloVidék.

Az ünnepi időszak egyik legnépszerűbb süteménye, a bejgli idén is kiemelt szerepet kap a karácsonyi asztalokon. Azonban az alapanyagárak jelentős emelkedése hatással volt a bejgli árazására is. A Hello Vidék cikke a nagyobb áruházláncok aktuális kínálatát és árait mutatja be, hogy segítsenek eligazodni a vásárlás során.

Az Auchan széles választékot kínál a különböző árkategóriákban, míg a Lidl árfekvése az egyik legkedvezőbb. Az Aldi és a Tesco prémium kategóriás bejglikkel is jelen van, amelyek magasabb áron érhetők el, de minőségi alapanyagokat és egyedi ízvilágot kínálnak.

A nagy láncok mellett a helyi pékségek is jelentős szerepet játszanak az ünnepi kínálatban. Bár áraik jellemzően magasabbak lehetnek, a vásárlók gyakran választják őket a házias ízek és a frissesség miatt. Emellett sok pékség egyedi, különleges ízesítésű bejglikkel is készül, amelyek nem találhatók meg a nagyobb üzletekben.