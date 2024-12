Ez a sütemény lehet a favorit idén karácsonykor: nem győzik sütni a cukrászdák, mindenki ezt viszi

A cukrászok teljes gőzzel készülnek az ünnepi szezonra - mondta a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Erdélyi Balázs a HelloVidéknek. Ilyenkor már érkeznek a karácsonyi előrendelések, ami nagy segítség a cukrászdák működésében és a vendégek szempontjából is biztonságot jelent, hogy nem lesz üres az ünnepi asztal. A szakértő szerint ebben az időszakban a vendégek még jobban keresik a különlegesebb, minőségi termékeket. A cukrászdák erős karácsonyi szezonban bíznak, nagy választékkal készülnek az ünnepekre.

A karácsonyi, ünnepi sütemények mindig gazdag ízvilággal és gazdag beltartalmi értékekkel rendelkeznek, amire ilyenkor szükség is van. A testi-szellemi harmóniához és az ünnepi hangulathoz elengedhetetlenek ezek az évszázadok óta velünk lévő sütemények, melyek már a hagyományunk része - mondta a szakértő. Az ünnepi szezon legkeresettebb süteménye természetesen a bejgli, de talán felsorolni is nehéz lenne, hogy hányféle süteményt kínálnak a magyar cukrászdákban.

A pozsonyi kifli felemelkedése óta a szívekben a bejgli is hungarikumnak számít, hiszen szinte egy tőről fakadnak. A hagyományos ízvilág a legkelendőbb, diós és mákos bejgliből fogy a legtöbb. Emellett a különböző olajosmagokkal készült – pisztácia, kesudió, pakándió, mogyoró – bejglik is népszerűek, illetve a különböző aszalványokkal készült bejgliket is keresik a szakértő szerint.

EZ IS ÉRDEKELHET Elkerülhetetlen roham készül a cukrászdákban: nagyot koppanhat, aki ezzel karácsonyig kivár Sok helyen már tavaly elérte a lélektani határt a kézműves bejgli ára, az alapanyagok viszont tovább drágultak. Idén nagyon óvatosan emelnek árat a cukrászok, mert nem szeretnének vendégeket elveszíteni.

Általában a hosszabb eltarthatósági idővel rendelkező süteményeket keresik, a süteményeknél a gyümölcskenyerek, kuglófok is népszerűek, de az olasz panettone is egyre több cukrászdában megtalálható Magyarországon is. A szaloncukor idén már szintén hungarikum lett és újabb virágkorát éli a cukrászok körében is. Egyre több cukrászda kezd bele a kézműves szaloncukor gyártásba és a vendégek kereslete is évről-évre növekszik. A cukrászdák által készített szaloncukrok leginkább egy bonbonra hasonlítanak, miközben a csomagolásán és a megjelenésében hozza a megszokott hagyományokat.

Sajnos az alapanyagárak újból elkezdtek emelkedni, részben a gyengélkedő forint miatt, a megnövekedett szállítási és egyéb költségek miatt, nem beszélve néhány alapanyag kedvezőtlen világpiaci árának alakulásáról. A kakaóbab világpiaci ára leginkább a szaloncukor eladási árát befolyásolja, de a csokoládé megkerülhetetlen termék a cukrászatban - mondta a szakértő.

EZ IS ÉRDEKELHET Áremeléssel indul a szaloncukor szezonja: ez lesz a magyarok kedvence idén karácsonykor Egy év alatt a duplájára emelkedett itthon a csokoládé ára, ez pedig érinti a szaloncukrot is.

Rengeteg alapanyag érkezik külföldről, aminek a beszerzési árát kedvezőtlenül befolyásolja a jelenlegi forint euró árfolyam. A karácsonyi ünnepekre szükséges meghatározó alapanyagokat – dió, mák, méz, aszalt gyümölcsök, fűszerek - az élelmesebb vállalkozások már beszerezték, nehogy a véghajrában az alapanyag hiánya miatt ne tudják kiszolgálni a vendégeket.

Erdélyi Balázs arra is kitért, hogy karácsonykor talán kevésbé, de az év többi részében egyre nő a kereslet a mentes termékek iránt. Sokat fejlődött a szakma ilyen téren is, egyre jobb minőségben tudják már kínálni ezeket az alternatív megoldásokat.