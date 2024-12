Már rengeteg magyar boltban így is lehet fizetni: ennek sok vásárló örülhet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2024 harmadik negyedévében közel ezer vállalkozás választotta a SimplePay Telefonos POS szolgáltatást, amely iránt a nagyvállalatok is egyre erősödő érdeklődést mutatnak. A kártyás fizetés népszerűségének töretlen növekedését jelzi, hogy a hagyományos POS-terminálok száma is több mint 10%-kal emelkedett idén július-szeptemberben a 2023-as harmadik negyedévhez képest. Ráadásul az újonnan bevezetett qvik szolgáltatást is már hetente több ezer vásárló választja.

A SimplePay Telefonos POS-szolgáltatás - vagyis amikor a kereskedő terminálként használja a mobiltelefonját - sikerét mutatja, hogy a harmadik negyedéves forgalom éves szinten megnégyszereződött, és az így bonyolított tranzakciók száma majdnem 6,5-szeresére nőtt egy év alatt 2024 júliusa és szeptembere között az OTP Bank adatai szerint. Ez a bővülés ugyanakkor nem járt a hagyományos POS-terminálok használatának csökkenésével. 2024 harmadik negyedévében éves összehasonlításban 8,5%-kal nőtt a POS-terminálok forgalma és az így végrehajtott tranzakciók száma is több mint 7%-kal emelkedett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A bővülés mértéke minden elektronikus fizetési módnál kis mértékben elmarad a korábbi évek hasonló időszakában látottaktól. Ennek oka a szakértő szerint elsősorban az, hogy a lakosság a reálbérek növekedése ellenére az inflációs hatások és egyéb makrogazdasági körülmények miatt továbbra is óvatosan költekezik. "A novemberi Black Friday, a decemberi Mikulás, valamint a karácsonyi és a szilveszteri ünnepek miatt a negyedik negyedévben a harmadikhoz képest nagyobb bővülés várható az elektronikus fizetések forgalmában és a tranzakciók számában is. Összességében az a tapasztalatunk, hogy a készpénzhasználat nem növekszik, és egyre többen, egyre többet és egyre több kereskedőnél használják az elektronikus fizetést” - mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője. A kereskedők és a vásárlók egyre könnyebb, gyorsabb és olcsóbb megoldások közül választhatnak és választanak is. A SimplePay Telefonos POS egy magyar fejlesztésű elektronikus fizetési lehetőséget biztosító alkalmazás, amely a kártyaelfogadás és qvik azonnali átutalás előnyeit ötvözi. Lényegében egy okostelefonra telepített szoftveres POS-terminál. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A bank által szeptemberben bevezetett qvik szolgáltatást már a bevezetést követő néhány hónapban heti szinten több ezer vásárló választja. A rendszer lényege, hogy a felhasználó a három lehetséges út (NFC, QR-kód, link) egyikén keresztül belép a saját mobilbanki alkalmazásába, és ott engedélyezi a tranzakciót. Ez a szolgáltatás főleg azoknak a vevőknek jelent gyors, könnyű és a kereskedők számára is kedvező megoldást, akik kártyaadataik megadása helyett más módot keresnek az elektronikus fizetés végrehajtására.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK