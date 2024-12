Ennyibe kerül idén összeállítani egy jó kis mikuláscsomagot: ez sokakat meg fog lepni

Alig pár nap és jön a Mikulás, ennek apropóján 5 különböző árkategóriájú mikuláscsomagot állított össze az Eduline.

December 6-én Mikulás napja lesz, ennek apropóján az oktatási portál 5 mikuláscsomagot állított össze, hogy különböző pénztárca mérettel is meg lehessen lepni bárkit. A legolcsóbb „olcsó mikuláscsomag” 1372 forintból jött ki, de volt benne csoki, nyalóka, mandarin és földimogyoró is. Ezzel szemben a legdrágább, „prémium mikuláscsomag” már 7195 forintba került, de az úgynevezett „egészséges mikuláscsomag” is 5130 forintot kóstált. Egy klasszikus mikuláscsomag viszont kijött 2669 forintból.