Piszkos trükkök százai várhatóak pénteken: jön a Black Friday, így vesznek rá, hogy többet költs

A Temu és a Shein online marketingkiadásai megnehezítik más kiskereskedők és márkák helyzetét a Black Friday-vásárlók elérésében. A két platform jelentős összegeket költ a versenytársak által használt kulcsszavakra, ami a marketing- és iparági szakértők szerint drágábbá teszi a vásárlók elérését más cégek számára - írta a Reuters.

Az online keresés kulcsfontosságú a vásárlók számára az ünnepi szezon kezdetén, különösen a fekete pénteki leárazások idején. A kiskereskedők a kulcsszavakra licitálva versenyeznek azért, hogy termékeik előkelő helyen jelenjenek meg a keresési eredményekben. A nagyobb kereslet magasabb kattintásonkénti költséget eredményez a hirdetőknek.

A Semrush online marketingplatform adatai szerint az Egyesült Államokban a Temu olyan kulcsszavakra licitált, mint a "Walmart Black Friday deals" vagy a "Kohls Black Friday". A Shein pedig olyan kifejezésekre, mint a "Walmart ruhák" vagy a "Zara farmer". Egyes esetekben a kattintásonkénti költség jelentősen megnőtt az elmúlt időszakban.

Erik Lautier, az AlixPartners tanácsadó cég e-kereskedelmi szakértője így jellemezte a helyzetet:

Brutális a helyzet odakint, nagyon kemény. A definíció szerint, ha növeljük a kattintásonkénti költséget, csökken a marketingbefektetés megtérülése. Bizonyos esetekben ez azt jelentheti, hogy veszteségessé válik, és ez nagy hatással lehet azokra a kiskereskedőkre, akik a fizetett keresőhirdetésekre támaszkodnak üzletük fellendítésében

- fogalmazott a szakértő.

A Semrush márkamarketingért felelős alelnöke, Olga Andrienko szerint a Shein és a Temu stratégiája különösen agresszív. "Alapvető változást látunk a keresőmarketing dinamikájában, és a fast fashion márkák leginkább már túllicitálják a hagyományos kiskereskedőket" - mondta.

A Temu szóvivője elmondta, hogy a platform elkötelezett a tisztességes verseny és a felelős hirdetési gyakorlat mellett. Hozzátette, hogy "negatív kulcsszólistát" vezetnek a márkanevek hirdetési célzásának megakadályozása érdekében.

Az emelkedő költségek miatt egyes vállalkozások más marketingcsatornák felé fordulnak. Erin Brookes, az Alvarez & Marsal londoni irodájának kiskereskedelmi és fogyasztói üzletágának vezetője szerint sok márka átgondolja stratégiáját:

Láttam, hogy sok márka tényleg elkezdett gondolkodni, valójában ez a tevékenység talán olyan vásárlót hoz nekünk, akit nem akarunk - egy olyan vásárlót, aki csak az ár alapján kereskedik, nem pedig egy magas árrésű vásárló, aki visszatér -, és szeretnék befektetni abba, hogy egy célzottabb vásárlót hozzunk a márkához.

Az Asos brit online gyorsáru-kiskereskedő például új hűségprogramot jelentett be, és a vásárlókat "vonzóbb és érzelmesebb módon" próbálja elérni mozihirdetések és influencerek segítségével is. Az Asos brit online gyorsáru-kiskereskedő például új hűségprogramot jelentett be.