Nincs pénzed új termékekre? Világkorát éli a cserepiac, mindenki ezt használja

Az emelkedő költségek és a gazdasági bizonytalanságok hatására sokan inkább tartózkodnak a vásárlástól, mintsem, hogy új termékekre költsenek. Ugyanakkor a Jófogás felhasználói körében végzett felmérés eredményei arra is rámutattak, hogy a vásárlók jelentős része nyitott second hand tárgyak vásárlására, így a használt cikkek iránti érdeklődés növekedhet az idei Fekete Péntek alkalmával.

A vásárlók egyre inkább a takarékosság és a környezetbarát megoldások felé fordulnak - derül ki egy legfrissebb online felméréséből, amelyre több mint 2 500 válasz érkezett be. A Black Friday apropóján készített kérdőív szerint a válaszadók 52 százaléka nem tervez vásárlást kifejezetten ebben a promóciós időszakban, 28 százalékuk még nem döntötte el, hogy vásárol-e és 20 százalékuk biztos abban, hogy beszerez valamit az idei akciókban.

A használt termékek iránti kereslet továbbra is jelentős, mivel sokan az új árucikkek helyett a kedvezőbb árú, másodkézből származó alternatívákat részesítik előnyben. A felmérést kitöltők közel 40 százaléka kifejezetten szívesen vásárolna second hand terméket a Black Friday során, harmada pedig nyitott lenne rá, leginkább anyagi megfontolások miatt. A válaszadók 64 százaléka azért preferálja a használt termékeket, mert ezekkel jobban járhat anyagilag, de sok vásárló az egyedi, ritka termékek miatt választja a használt piacot. A felmérés azt is megmutatta, hogy a környezetvédelmi szempontok is egyre fontosabbak, 12 százalék említette ezt mint vásárlási motivációt, ami a tavalyi évvel összehasonlítva 20%-os növekedést jelent.

A felmérés szerint, akik terveznek költeni a Black Friday promóciós időszakban, jellemzően alacsony költségvetéssel számolnak. A legtöbben (45 százalék) legfeljebb 10 ezer forintot szánnak vásárlásra, a válaszadók 28 százaléka 10 és 50 ezer forint közötti összeget tart reálisnak. Csak kevesen gondolkoznak ennél nagyobb kiadásban (százezer forint felett például mindössze 12 százalék). A kedvezmények fontos szerepet játszanak a vásárlói döntések meghozatalakor: a vevők 41 százalékának nagyon fontos az árkedvezmény mértéke, ugyanakkor a válaszadók negyede egyáltalán nem tekinti ezeket mérvadónak. Noha továbbra is az elektronikai eszközök a legnépszerűbbek, minden negyedik vásárló bármit szívesen megvenne, ami jól le van árazva. Az új termékek vásárlása miatt szükségtelenné vált régi tárgyak eladását minden harmadik ember tervezi.

A kis- és középvállalkozások kiszorulnak

Sok kis üzlet nem tapasztal jelentős forgalomnövekedést ebben az időszakban. Ugyanakkor minden harmadik ember vásárol üzleti fiókoktól, nagy részük azért, mert itt nagyobb választékkal találkozhatnak, 26 százalék pedig elsődlegesen a hivatalos garancia miatt dönt az üzletek mellett. Akadnak olyanok is, akik – környezetvédelmi okokból – kifejezetten kerülik az új termékeket, és csak használt árukat keresnek.

Az üzleti felhasználók azt tapasztalják a platformon, hogy a legnépszerűbb átvételi mód a személyes úton történő, ezt közel 40 százalékkal a házhozszállítás követi. Ettől az aránytól egyelőre elmarad a csomagpontok és csomagautomaták iránti igény. Fizetés terén az utánvétes készpénzes megoldás vezet, de sokan választanak banki átutalást vagy utánvétes bankkártyás fizetést is, az online bankkártyás fizetés a legkevésbé népszerű opció.