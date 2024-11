Elkerülhetetlen drágulás érte el a magyarok egyik kedvenc ajándékát: zsebbenyúlós lehet a karácsony 2024-ben

A szórakoztató társasjátékok mögött egy többmilliárdos iparág húzódik Magyarországon számos szereplővel. A magyar társasjátékipar az elmúlt néhány évben robbanásszerűen bővült: íg húsz éve négy-öt, addig mára húsz kiadó is képviselteti magát a magyar piacon. Sokkal többen játszanak társasjátékokkal és sokkal többet is költenek a területen - írja a VG.

Szöllősi Péter, a Vagabund kiadó és webshop tulajdonos-ügyvezetője kiemelte, hogy nagyon sokféle társasjáték létezik a partijátékoktól a gamerjátékokig. Minél nehezebb egy játék szabálya, annál szűkebb a vásárlói réteg. Míg egy évtizede a fogyasztók főképp karácsonykor vásároltak, manapság már év közben is keresik az újdonságokat – mondta el a lapnak Gyöngyösi Gábor, a Piatnik Budapest Kft. ügyvezetője.

A társasjátékipar legnagyobb eseményét minden év őszén a németországi Essenben rendezik meg, ahol 1500-2000 játék jelenik meg. Ezekből mintegy ötszáz érkezik a magyar piacra. „A játék sikeressége azon is múlik, hogy tud-e valami olyat hozni, amitől újszerűnek hat, amitől az az érzés fogalmazódik meg a játékosban, hogy valamitől más, mint a többi” – magyarázta a Piatnik hazai vezetője. Gyöngyösi Gábor szerint nehéz megmondani, hogy mekkora a magyar játékpiac, akár milliárdos tévedéseket is lehet véteni a társasjáték-értékesítés struktúrája miatt. A társasjátékok ára folyamatosan nő.

A játékkiadásban is él a kapitalizmus: nagy a harc a vásárlók kegyeiért. A piacon a kis kiadóknak szűkebbek a lehetőségeik. Szöllősi Péter szerint fejlesztőként is őrült nehéz megélni Magyarországon, súrolja a lehetetlenség határát. Az eladási árból a szerzők 3-7 százalék körüli összeget kaphatnak, az ismertebbek magasabb jogdíjat is ki tudnak harcolni - írja a lap.

Ez egy üzlet, profittermelő iparág, nagyon sokan dolgoznak benne a játékszerzőktől kezdve a kiadókon, a nyomdákon, a szállítókon át az eladókig. Egy játék legalább száz kézen megy keresztül, mire a boltok polcaira ér. Az idén karácsonykor egy elkötelezett játékos 40-50 ezer forintot is könnyedén elkölt, mivel lassan 20 ezer forint egy komolyabb játék. Gyöngyösi Gábor szerint

a gyerekeknek és családoknak szóló játékok általában 6–11 ezer forint között mozognak, míg a gamereknek szólók 20 ezer fölött kezdődnek. Karácsonykor pedig egy átlagos vásárló 20-30 ezer forintot biztos, hogy költeni fog társasjátékra.

Kállai Roland a nagykereskedő Főnixcsarnok ügyvezető igazgatója úgy szemléltette, mennyibe kerülnek ezek a játékok: mutasd meg ezt a játékot a gyerekednek, és soha nem lesz pénze drogokra, alkoholra, dohányra.

Például a Warhammer kezdőszettje 40 ezer forinttól indul, több kiegészítővel már körülbelül 100-110 ezer forint.

Hegedűs Csaba társasjátékszerző, -fejlesztő, az A-games kiadó és forgalmazó ügyvezetője szerint a társasjátékok sok területen fejlesztik a képszségeket. Ezek között van sok olyan játék, amelyeket nem feltétlenül tanítási céllal hoztak létre: iyen például a Fesztáv, ami nem ornitológusnak képezi a játékosokat, de betekintést nyújt a madarak világába. Léteznek partijátékok is, amelyeknek az egyetlen célja a szórakoztatás, mégis képesek a kompetenciafejlesztésre.

Csatlakozott mindehhez Karcagi Péter játékszerző, a Cogitate Games kiadó tulajdonosa, aki szerint minden társasjáték fejleszt valamilyen szinten. Az ügyességi játékok a kézügyességet, a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, míg a logikai, a taktikai vagy a stratégiai játékok a gondolkodásmódnak valamelyik szegmensét fejlesztik. Az absztrakt játék a logikát, a stratégiai az összetett gondolkodást fejleszti – sorolta.