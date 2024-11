Sokkoló bejelentést tett a Burger King és a KFC: egyre nagyobb bajban Magyarország kedvenc gyorséttermei

A Burger King tulajdonosa, a Restaurant Brands és a KFC-t birtokló Yum Brands kedvezőtlen negyedéves eredményeket jelentettek, amit a csökkenő kereslet és a szűkösebben költekező fogyasztók magyaráznak. A dráguló gyorsételek miatt egyre több ember választja az otthoni főzést, így a vállalatok kedvező árú akciókkal próbálnak vásárlókat visszacsalogatni.

Burger King anyavállalata, a Restaurant Brands és a KFC-t birtokló Yum Brands kedden tette közzé negyedéves eredményeit, melyek alulmúlták a piaci várakozásokat - írja a Reuters. A vállalatokat az Egyesült Államokban és külföldön is gyenge kereslet sújtotta, mivel a fogyasztók visszafogják a költekezéseket. Az éttermi árak emelkedése miatt egyre többen választják az otthoni főzést a gyorséttermek helyett, ami visszaesést okozott a vendégszámban.

Ennek ellensúlyozására az étteremláncok agresszív promóciókat vezettek be. A Burger King és a KFC is 5 dollár (kb. 1800 Ft) értékű menüket kínált, hogy visszacsábítsa az alacsonyabb jövedelmű vásárlókat. Még így is, a Burger King eladásai 0,7%-kal csökkentek a szeptember 30-án zárult negyedévben, míg tavaly 6,6%-os növekedést értek el. A KFC az USA-ban 5%-os visszaesést mutatott ugyanebben az időszakban, ami az idei harmadik negyedéves csökkenést jelenti.

A vállalatok a McDonald'shoz hasonlóan gyengülést jeleztek a nemzetközi piacokon is, például a Közel-Keleten. A Yum Brands, amelynek portfóliójában a Pizza Hut és a Taco Bell is megtalálható, világszerte 2%-os visszaesést könyvelt el azonos üzletek eladásait tekintve. A Restaurant Brands, nemzetközi szegmensében csak 1,8%-os növekedést ért el, szemben a tavalyi 7,7%-kal.

A kanadai székhelyű Restaurant Brands részvényenként 93 centes (kb. 336 Ft) korrigált eredményt ért el, elmaradva az elemzők által várt 95 centtől (kb. 343 Ft). Kivételes tételek nélkül a Yum részvényenként 1,37 dollár (kb. 494 Ft) nyereséget jelentett, ami szintén nem érte el a várt 1,41-et (kb. 509 Ft). A Restaurant Brands részvényei 2%-os mínusszal nyitottak kedden, míg a Yum részvényei nem mutattak változást.