Megőrjíti a magyarokat a konyhák legújabb sztárja: tömegek keresik most ezt a terméket

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek Magyarországon a szódagépek. A készülékeket leginkább nyáron veszik halomra az emberek, viszont az új üvegvisszaváltási rendszer is rányomott a keresletre, és több olyan vállalat is van, akik szerint karácsonykor is népszerű ajándékok lesznek. Szakértők segítségével mutatjuk, mire kell figyelnie annak, aki vásárolna egyet, de utána néztünk annak is, most milyen árakon pörögnek ezek a berendezések, illetve hogy várható-e drágulás vagy nagy akciózási hullám.

Az idén életbelépő új üvegvisszaváltási rendszer rendesen megkuszálta az emberek mindennapjait. A legtöbben persze ütemtervszerűen viszik vissza az üres palackokat, hiszen mégiscsak elég sok pénzt fizettek értük. Mások viszont inkább csak bosszankodva számolják le a veszteségeiket, mert nem hajlandók vesződnek a rendszer betegségeivel.

Megint mások cselekvésre adják a fejüket, és ennek egy elég jó módja lehet, ha valaki beruház egy szódagépbe. Legalábbis sokan gondolkodnak idén így, amit a Pénzcentrum által megkeresett kereskedők is részben megerősítettek. Így, ha önmagában az új üvegvisszaváltási rendszer nem is lenne elég, mégis a szódagépek nagy boomjában vagyunk, és ez nem is látszik megváltozni.

De lássuk, mit látnak a legnagyobb hazai szereplők, hogyan pörögnek most ezek a berendezések az Euronicsnál, az Alzánál vagy éppen a Media Marktnál.

Mindenki szódagépet akar magának

Az eladási adatok alapján a szódagépek iránti kereslet évről évre stabil növekedést mutat

mondta el lapunknak az Euronics, akik kifejtették, hogy míg korábban főként szezonális kiugrásokat tapasztaltak elsősorban nyáron, Black Friday idején és a karácsonyi időszakban), ma már állandó érdeklődés jellemzi a piacot. A cég beszámolt arról is, hogy a „visszaváltási rendszer elindítása óta jelentős növekedést tapasztaltunk a szódagépek keresletében, különösen a nyári időszakban.”

Azt is írták, hogy az Az ilyen fenntartható megoldások népszerűsége a környezetvédelem iránti elkötelezettség növekedésével párhuzamosan emelkedik. És bár a nyár után az érdeklődés enyhén csökkent, a karácsonyi szezon ismét várhatóan kiemelkedő keresletet hoz, legalábbis a vállalat ezzel számol.

A szódagépek a fenntarthatóságot előtérbe helyező fogyasztók számára slágertermékek, és hasonló érdeklődést tapasztalunk, mint például az airfryerek esetében

tették hozzá.

Az idei év eddigi részére elmondható egy jelentős, közel kétszeres növekedés a tavalyi év hasonló időszakához képest. A nyári kánikula idején volt a legnagyobb a kereslet, augusztusban fogyott a legtöbb szódagép

- számolt be lapunknak az Alza, akik ezzel elismerték, hogy a szódagépek népszerűségének a növekedése szemmel látható. Viszont szerintük inkább nyáron kifejezetten slágertermék a szódagép, és az eddigi tapasztalatok alapján azt nem látni, hogy a karácsonyi szezonban különösen megnőne a kereslet. Így összehasonlítva az airfryerekkel, a vállalat azt mondta lapunknak, hogy azok éves szinten is nagyobb fogyást produkálnak a szódagépeknél és a karácsonyi szezonban is kiemelkedő a kereslet rájuk.

Az elmúlt években a szódagépek piacán jelentős, folyamatos növekedést tapasztalunk. Az emberek egyre inkább felismerik a szódagépek előnyeit, például a környezettudatos életmód támogatását és az otthoni kényelem megteremtését. Az idei év adatai szerint a szódagépek eladása több mint 60%-kal nőtt a korábbi évek bázisához képest, és a kapcsolódó kellékek - például a CO2 patronok -, eladása is több mint 50%-kal emelkedett

ismertette a Pénzcentrummal a Media Markt, akik szerint ezek a számok egyértelműen jelzik, hogy a fogyasztók egyre inkább keresik azokat a megoldásokat, amelyek csökkentik az egyszer használatos műanyag palackok használatát. A vállalat azt is elmondta, hogy az új visszaváltási rendszer bevezetése komoly pozitív hatást gyakorolt a szódagépek iránti keresletre, ugyanis a szódagépek használatával kevesebb eldobható műanyag keletkezik, aminek azért mostanra komoly ára lett. Azt is elmondták, hogy az ünnepi időszak, különösen a karácsony, mindig kiemelt szerepet játszik az eladásokban, és ez alól a szódagépek sem jelentenek kivételt.

Az elmúlt évek trendjei azt mutatják, hogy a szódagépek a karácsonyi szezonban ugyanúgy slágerterméknek számítanak, mint az airfryerek vagy egyéb modern konyhai vagy padlóápolási eszközök

- tették hozzá.

Hogyan alakulnak a szódagépek árai?

Az Euronics arról tájékoztatott bennünket, hogy ők egyelőre nem számolunk emelkedéssel, mert a gyártó cégek ezeket korábban meglépték a költségek emelkedésekor, illetve az új modellek már magasabb áron kerültek forgalomba. Hasonlókat mondott nekünk az Alza is, ők sem tapasztalnak jelentős áremelkedést, ezért szerint az akciózási hullámban sem lesz komoly szerepük ezeknek a berendezéseknek.

Az elmúlt időszakban a szódagépek árai mintegy 10%-kal emelkedtek, ami az inflációs nyomás és az alapanyagok árváltozása következtében alakult így. Ennek ellenére jelenleg nem tervezünk további áremelést az év hátralévő részében

mondta el a Pénzcentrumnak a Media Markt, ők viszont szemben az Alzával azt jósolják, hogy az év végi akciózások terén várhatóan a szódagépek is fontos szereplői lesznek a promócióknak, így kedvezőbb áron lehet majd hozzájuk jutni.

De mennyiért is lehet most szódagépeket kapni? A belépő szint 18-20 ezer forintnál indul. A 30-35 ezer forintos kategóriáig elég sok gép van, de bőven találni 40-50, de akár 60-70 ezres forintos készülékeket is. Az általálunk itthon talált legdrágább gép 100 ezer forintba került.

Mire figyeljünk, ha szódagépeket akarunk venni?

Az Euronics szerint a szódagép-modellek között jellemzően nincs nagy eltérés, de a kedvező árú készülékek népszerűbbek náluk. Azt is írták, hogy az egyszerűbb használhatóság miatt az olyan modelleket javasolják, ahol a palack könnyen (csavarás nélkül) a készülékhez illeszthető.

Első sorban esztétikai és kényelmi szempontok vezérlik a vásárlást. Az eladásokból azt látjuk, hogy fekete készülékek a legnépszerűbbek, ez illeszkedik jól a legtöbb konyhába. A fehér szín követi a sorban, de a vöröset is szívesen választják

- számolt be lapunknak az Alza, akik elmondták azt is, hogy a patron behelyezése semmiképp sem bonyolult, de ebben is vannak eltérések, a csavarás nélküli ún. Quick Connect technológiával készült készülékek vezetik náluk az eladási listákat. Azt is mondják, hogy a palackok cseréje nem okoz különösebb nehézségeket, többek között ezért is növekszik a termék népszerűsége.

A szódagépek vásárlásakor számos tényezőt érdemes figyelembe venni. Fontos például a készülék kapacitása, a kompatibilis palack mérete, a nyomásszabályozás, illetve az eszköz kialakítása és designja. Azok a modellek a legkedveltebbek, amelyek egyszerű és gyors használatot tesznek lehetővé, modern megjelenésűek, valamint többféle buborékos szénsav szint beállítását kínálják

válaszolta a Media Markt, akiknek a szakértői megerősítették, a palackok cseréje nem okoz nehézséget a vásárlók számára, mivel ők is intéznek cserét.