Hatalmas újítással boríthat mindent a Tesco: ennek rengeteg vásárló fog örülni

A Tesco új, célzott hirdetési rendszert vezet be a vásárlás közbeni szkennelés során - egyelőre csak az Egyesült Királyságban, de ha bejön az újítás, elképzelhető, hogy Magyarországon is elérhető lesz.

A Tesco változtatást jelentett be a vásárlás közbeni szkennelés funkciójában. Az új rendszer lehetővé teszi a cég számára, hogy célzott hirdetéseket juttasson el a vásárlókhoz az üzletben tartózkodás során.

A "Scan as you Shop" szolgáltatás, amely jelenleg több mint 500 Tesco üzletben érhető el, lehetővé teszi a Clubcard-tulajdonosok számára, hogy kézi eszközökkel szkenneljék be a termékeket vásárlás közben. Ez a módszer nemcsak gyorsabbá teszi a bevásárlást, de lehetőséget ad a cégnek arra is, hogy személyre szabott hirdetéseket juttasson el a vásárlókhoz - írta az essexlive.news.

Lee Roberts, a Tesco Media and Insight Platform értékesítési vezetője egy beszállítói rendezvényen mutatta be az új lehetőségeket.

Ez azt jelenti, hogy a vásárlókat egy folyosó, egy polc közelében lehet majd megcélozni, miközben az üzletekben vásárolnak

- magyarázta Roberts.

A Tesco tavaly vezette be a reklámokat az önszkennelő kézi készülékeken, ezzel a világon elsőként alkalmazva ezt a technológiát. Az új fejlesztés azonban tovább megy ennél: a vásárlók az áruházon belüli helyzetük alapján kapnak majd célzott hirdetéseket.

Bár a rendszer pontos bevezetési dátumát még nem közölték, Roberts "hatalmas előrelépésnek" nevezte a fejlesztést a helymeghatározási képességek és az összekapcsolt áruházi kínálat szempontjából.

Jelenleg a "Scan as you Shop" készülékek 580 Tesco áruházban érhetők el, kizárólag a Clubcard-tagok számára. Mintegy 200 üzletben pedig a márkáknak is lehetőségük van hirdetések megjelenítésére ezeken az eszközökön.