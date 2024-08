Legendás termék tér vissza a magyar boltokba: a rendszerváltás előtt lehetett utoljára kapni

Modern formában, egészségtudatosabb, light verzióban tér vissza a ’80-as évek közepén a reklámjairól híres Bedeco kakaó. De hogyan kapcsolódik ez a régi híres kakaó gyár a Nutriversum étrend-kiegészítő márkához?

Az 1980-as években népszerű magyar Bedeco kakaó gyár teljesen átalakult: ma már étrend-kiegészítő gyárként funkcionál, ahol a Nutriversum termékeit is gyártják. Ennek a kooperációnak a segítségével tér vissza a Bedeco kakaó a boltok polcaira.

A megjelenés és az íz hajaz a régi időkre, összetételben viszont frissítésre került a termék. A piaci igényeknek megfelelően egy light verzióban tér vissza gyerekkorunk kedvenc kakaója. Két másik termék is megkapja a Bedeco kakaó ízesítést, így kollagén vagy fehérjepor formájában is nosztalgiázhatunk.

„Mi az, amit iszol? – Bedeco.” – így szólt a híres magyar kakaó szlogenje, amely a rendszerváltás előtti időkben generációk napjait aranyozta be a fülbemászó reklámjaival, összehasonlíthatatlan ízével és jellegzetes csomagolásával. Talán sokan emlékeznek még a „Már nem csak kakaó, a Bedeco!” reklámjára is. A termék akkori népszerűsége nemcsak az ízének volt köszönhető, hanem annak is, hogy könnyen elkészíthető volt, hiszen vízben vagy tejben pillanatok alatt feloldódott.

Azonban mi történt ezzel a patinás márkával?

A rendszerváltás után a nyugati márkák elárasztották a piacot, és a Bedeco – sajnálatos módon – nem tudott velük versenyre kelni. Többszöri koncepciófrissítés és tulajdonosváltás után 2016-ban végleg eltűnt a kakaó a boltok polcairól. A márka eltűnése után viszont megmaradt a hatalmas gyár Zircen, és a szakemberek, akiknek a kisujjukban volt minden, ami az italpor gyártásához szükséges volt. A fitneszipar és az egészséges életmód térnyerése után adta magát, hogy milyen irányba tud elindulni a gyár, hogy ne kelljen végleg bezárnia.

A régen italpor gyártásra szakosodott Bedeco mára több fejlesztésen ment át, a régi gyárhoz hozzáépítve, modern gépekkel átalakítva már napi szinten akár 9 tonna por, 1500 liter folyadék, 2 millió db tabletta, 40.000 db csokoládé szelet, és napi akár fél millió darab kapszula gyártására alkalmas gyárat fejlesztettek. Ebből a stratégiai váltásból született meg a Nutriversum is, mely 10 év alatt Magyarország egyik meghatározó étrend-kiegészítő márkájává vált, és büszkén hordozza magában a Bedeco örökségét. Jól példázza ezt, hogy a Nutriversum színei alatt tér vissza és lesz megvásárolható az új kakaó és a többi Bedeco ízesítésű termék.

A régi márka újbóli bevezetését megelőzte egy kutatás, amely alapján a megkérdezettek 76%-a fogyasztotta anno a Bedeco kakaót. „Régóta tervben volt, hogy kezdünk valamit a Bedeco márkanévvel. Év elején egy felmérésünkből kiderült, hogy a vásárlóink többsége ismeri a Bedeco kakaó fogalmát és 97%-uknak pozitív emlékeik voltak a termékről. Így úgy döntöttünk, hogy visszahozzuk a régmúlt kedvenc kakaóját, csak egy olyan köntösben, ami egyezik a Nutriversum egészségtudatos értékeivel. ” - mondta Fetter Ármin, a Nutriversum marketing vezetője.