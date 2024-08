Váratlan kiadás elé nézhet rengeteg magyar szülő ősztől: jobb, ha erre is felkészülnek

Indul a roham a tanszerekért, a legnagyobb kiadásra az első osztályt kezdő gyermekek szülei számíthatnak. Iskolatáska vásárláskor azonban nem érdemes kompromisszumot kötni, célszerű több évig használható, ergonomikus darabot választani. Egy friss kutatás szerint az alsósokra heti 10 óra, a felsősökre 14 és fél óra tanulás vár otthon, ami mellett az általános iskolások kétharmada heti 1-4 alkalommal edzésre is fog járni, legtöbben úszni, táncolni és focizni.

Az általánosiskolás-korú gyermeket nevelő szülők már jócskán készülődnek a tanévkezdésre: a családok fele augusztusban, egynegyede júliusban szerzi be az iskolai felszereléseket a REGIO JÁTÉK friss kutatása szerint. „A legnagyobb forgalom a fizetések megérkezése után, augusztus 10-e körül van, illetve az augusztus 20-ai hosszú hétvége után is érezhető egy kiugrás. Ebben az időszakban az átlagos kosárértékünk online körülbelül 15.000 Ft, áruházi vásárlás esetén pedig meghaladja a 8.500 Ft-ot. Számottevő kereslet szeptemberben már csak a tanév első napjaiban van, ilyenkor a hiányzó eszközöket pótolják leginkább” – mondta el Gyaraki Dávid ügyvezető-helyettes.

Pörögnek a tízezrek tanévkezdéskor

A felmérés vizsgálta az iskolakezdés költségeit is: az eredmények alapján a leendő első osztályosokra költenek a legtöbbet, hiszen – hacsak nincs idősebb gyerek a családban – mindenből újat kell venni, így összességében a szülők jellemzően 50-75 ezer Ft-os kiadással számolnak. Alapvető iskolaszerekre, mint a füzetre, tolltartóra, írószerekre és rajzfelszerelésre többségében 20-30 ezer Ft (46%) és 30-40 ezer Ft között (22%) költenek a családok, az alsó évfolyamok esetében az erre szánt összeg 40 ezer Ft felett (15%) is lehet.

Az iskolakezdésnek az alapvető felszerelés mellett vannak egyéb költségei is, mint a tornafelszerelés, benti- és sportcipő, tankönyvek, ezekre a válaszadók fele még további 20-30 ezer Ft közötti összeget költ el. A legnagyobb egyösszegű kiadás pedig egyértelműen az iskolatáska, amiből tízből 4 család nem fog idén újat vásárolni. Legtöbben a 25 ezer Ft (33%) alatti darabokat részesítik előnyben, de a válaszadók negyede a 25-40 ezer Ft közötti kategóriában is nézeget. „A tanévkezdéshez kapcsolódó felszerelések beszerzésére érdemes több időt szánni és a gyerekekkel együtt menni, hiszen akár több évre is tervezhetünk például az iskolatáskával. Ennek kapcsán fontos olyat választani, aminek a vállpántjai vastagabbak, külső borítása vízlepergető, hátrésze pedig puha, jól szellőző anyagból készül. Praktikus, ha belül több kisebb zseb és jól elkülöníthető részek is megtalálhatók” – ismertette az iskolatáska-választás legfontosabb szempontjait Gyaraki Dávid.

Az úszás a legnépszerűbb sport az általános iskolásoknál

A felmérésből kiderült, hogy az általános iskolások 64 százaléka sportol, a legnépszerűbb sportágak az úszás, a tánc és a foci, melyeket a harcművészetek, illetve a kézi- és kosárlabda követi. A fiatalok jellemzően (77%) hobbiszinten sportolnak, a legtöbb versenyszintű atlétát Pest megye, valamint a nyugat-dunántúli és a dél-alföldi régió adják. Élen járnak az egyesületek, ahol tízből 5 gyerek tag, 3 iskolai keretek között, 2 pedig önállóan sportol túlnyomórészt heti 1-2 alkalommal, ami egyesületben már heti 1-4 alkalmat jelent.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kutatás kitért arra is, hogy mely tantárgyakat szeretik a legjobban a diákok. Az alsósok kedvencei sorrendben a matematika, a testnevelés és a magyar nyelv és irodalom, míg a felsősöké az idegen nyelv, a testnevelés és az informatika lettek. Év közben az általános iskolában a legtöbbet matekból és magyarból kell tanulni, ehhez jön még alsóban a választott idegen nyelv, míg felsőben a történelem. Hetente egy alsós gyerek átlagosan 10 órát, egy felsős tanuló pedig 14 és fél órát tölt otthon tanulással, amiben kortól függetlenül csaknem 6 órát segítenek a szülők is.