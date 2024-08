Káoszt és szeméthegyet hozott az új üvegvisszaváltási rendszer: ezen bukhat el az egész?

Sokan panaszkodnak az üvegvisszaváltó automatákra, vagy tele vannak, vagy nem működnek megfelelően a panaszok szerint. A MOHU újragondolást ígér.

Egyre többen panaszkodnak arra, hogy nehezen találnak olyan üvegvisszaváltós RePont automatát, ami ne lenne tele, vagy körülötte eldobált palackok vannak. A Telex azt írja, hogy a különböző internetes oldalakon fellelhető panaszok között sok olyan is van, ami azt taglalja, hogy aznap már öt automatánál vol,t, de visszaváltás tekintetében nem járt sikerrel.

Arról is többen írtak, hogy az automaták nem mindig működnek rendeltetésszerűen: vagy csak levásárolható kupont képes adni (amikor az üveget visszaváltók a bankszámlára szeretnék utaltatni az összeget), vagy az utalás nem azonnali. De az is előfordult, hogy hiába dobták be az üveget, nem történt vele semmi.

Az üzelemtető MOHU korábban azt mondta: nem számítottak arra, hogy az emberek ekkora sebességgel szeretnék majd visszaváltani az üvegeket. Most úgy fogalmaztak, hogy az automaták jól működnek, de az tény, hogy a logisztikai rendszert az automaták kapcsán újra kell majd gondolniuk.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA