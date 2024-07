Nagyon rákattantak a magyarok most ezekere a cuccokra: szinte ingyen veszik, nagyon megéri

Tízmilliós luxuskaróra, kilencmilliós juhnyáj, nyolcmilliós jakuzzi - többek között ezek a termékek cseréltek gazdát Magyarország egyik legnagyobb online piacterén az év első felében. Emellett azonban a legnépszerűbbnek továbbra is az ingyenesen elvihető tárgyak bizonyultak. A statisztikák azt mutatják, hogy a felhasználók rendre visszatérnek, és egy-egy felhasználó több hirdetést is elhelyez a platformon.

A Jófogás összesítette az elmúlt fél év trendjeit, és a legnépszerűbb használt termékeket a magyarok körében. Az elmúlt hat hónap összesítése alapján a legnagyobb forgalmat a többek között bútorokat, háztartási gépeket és szerszámokat is tartalmazó otthon és háztartás kategória érte el. Június végéig közel négyszer annyi új hirdetést adtak fel az apróhirdetési platformra, mint ahány látogató érkezett az oldalra, vagyis a felhasználók jellemzően nem csak böngészik a kínálatot, hanem előszeretettel térnek vissza újabb és újabb hirdetést közzétenni.

Az ingyeneset keresik

A piactér platformot biztosít a kiemelkedő népszerűségnek örvendő ár nélküli termékek felajánlására, amivel az eladó is jól jár, hiszen megszabadulhat a már nem használt, felesleges, csak a helyet foglaló tárgyaitól, a vásárló pedig ingyen juthat hozzá olyan dolgokhoz, amikre szüksége van. Az előző évekhez hasonlóan a top keresőszó eddig idén is az ingyen elvihető volt, napi szinten átlagosan több mint hatezer alkalommal kerestek rá erre a kulcsszóra.

Ebből adódóan azt hihetjük, hogy a használt termékek piacán javarészt a kis értékű termékek pörögnek csak, azonban ezt részben megcáfolják a cég adatai. A január óta gazdát cserélt termékek között a járművek mellett szerepel számos, több mint tízmillió forintért eladott konténerház, irodakonténer, de hasonló áron tehenek is találtak új gazdára a platformon. Luxusórát is bátran vásárolnak az emberek: tízmillió forintos árat fizetett valaki idén egy Graham Tourbillograph óráért, de a legdrágábban elkelt ékszerek között szerepelt egy közel négymillió forintos Rolex Datejust is.

Egy másik jófogásozónak egy juhnyáj kilencmillió forintot, míg valaki másnak egy jakuzzi nyolcmillió forintot ért. De olyan is volt, aki nem sajnált négy és félmillió forintot elektromos biciklire, vagy olyan, aki három és félmillió forintot adott egy Lego Star Wars minifigura gyűjteményért.

Malacok, autók, traktor és szerszámok a toplista élén

A január minden évben az egyik legforgalmasabb időszaknak számít, ilyenkor a legaktívabbak a hirdetők és vásárlók is az első félévben. A megnövekedett forgalom magyarázható az újévi fogadalmakkal, miszerint “az újévben megszabadulunk attól, amire már nincsen szükség”, akár a karácsonyi ajándékok miatt feleslegessé vált régi tárgyaktól is. Az új év gyakran új hobbik és sportolási lehetőségek kipróbálására ösztönzi az embereket, ami magyarázza a sportszerek iránti év eleji növekvő keresletet.

Év elején, illetve az elmúlt két hónapban a Jófogásra feltöltött hirdetések között a legtöbb a jármű kategóriába esett, de a mezőgazdasági kategória is nagyon pörög. Ezt támasztja alá, hogy az ingyenes tárgyakat követően a fűnyíró traktor a második legnépszerűbb szabadszavas keresés, valamint a haszonállatok közül a malac is befért a top tízbe. A legjobban teljesítő kategóriák között az otthon és háztartás, valamint a szabadidő és a műszaki termékek voltak. Ez a kereséseken is meglátszik, mivel ezen a toplistán előkelő helyen szerepel mind a Stihl, mind a Makita márkanév, de az elitklubba tartozik az elektromos kerékpár, az elektromos roller, valamint a hangfal is.

A legnagyobb választékban elérhető termékek között hirdetőknek a nagy konkurencia miatt van, hogy türelmesnek kell lennie: bizonyos esetekben egy hónap is kell, hogy vevőt találjanak, ha nem jól áraznak, azonban akadnak olyan különleges portékák (vagy épp agresszív árazás), amelyek rekordidő alatt, akár pár órával a hirdetés feladása után eladásra kerülnek. Kevesebb mint egy nap alatt csaptak le például egy hárommillió forintos Rolex Submariner órára, egy több mint kétmillió forintot érő erősítőre, valamint egy egymillió forintot megközelítő Corratec elektromos országúti kerékpárra is. Hasonló gyorsasággal kelnek el a népszerű telefonok is, mint a legújabb iPhone 15 Pro, vagy épp a Samsung Galaxy S24-ek.

Mindig nagyon izgalmas visszatekinteni a mögöttünk álló időszakra. A hazai piac egyik legsokrétűbb szereplőjeként a termékek széles választékát hirdető felhasználók és a Jófogáson kereső látogatók jó eséllyel találnak egymásra, akkor is, ha a drágább luxustermékek iránt érdeklődnek, vagy ha egymást segítve az ingyenesen elvihető kategóriát használják. Sőt, a retrót, vagy pont hogy a legújabb telefonokat és technológiát keresők is megtalálják a nekik szóló ajánlatokat. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy felhasználóbarát és biztonságos platformot biztosítsunk ennek a ‘matchmakingnek’, ahol a kereslet és a kínálat találkozik a fenntartható jövő érdekében - mondta Takács Borbála, a Jófogás marketing- és kommunikációs igazgatója.

Mit mutatnak nekünk Magyarország régiói?

A területi adatokból jól kirajzolódnak a különböző regionális érdekességek. A Balaton környékén még tartja magát a mondás, hogy “Tiszta udvar rendes ház”, a legkelendőbb kategória a kerti szerszám volt ennek megfelelően Zalában, Veszprémben és Fejérben egyaránt. A pestiek, nógrádiak és BAZ vármegyeiek barkácsolnak, a győriek pedig szekrényeket vásárolnak. A Dunántúlon bicikliket adtak el nagy számban, valamint a dunántúli háztartásokban sok retró tárgy is összegyűlhetett: Vas és Zala vármegyében nagy számban hirdettek bakeliteket, CD-ket, kazettákat, DVD-ket, sőt, még VHS kazettákat is. A használt mobilpiac is virágzik: Baranyában és Csongrádban is a mobilok vezetik a hirdetési listát, itt ezek az ajánlatok a legszámosabbak, és a Jófogás adataiból az látszik, hogy vevő is akad ezekre.

Szinte eltűnnek az asztali gépről böngészők: a Jófogást használók csupán negyede látogatja az oldalt asztali számítógépről. A Jófogás okostelefonos alkalmazását jellemzően androidosok töltik le, közel négyszer annyian, mint az iOS-t használók. A felhasználóbarát mobil weboldalnak köszönhetően 43,7 százalék a mai napig a telefonja böngészőjén tölti fel a hirdetéseket és vásárol a Jófogáson.