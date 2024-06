Magyarok százezreit szegezi a képernyők elé ez az esemény: már készítik a nasit és a sört

A magyarok mindössze 39 százaléka tervezi figyelemmel kísérni a 2024-es Labdarúgó-Európa-bajnokság mérkőzéseit, a legnagyobb arányban tévén követik majd az élő mérkőzéseket, derült ki egy friss felmérésből. A nyilvános helyek, például bárok vagy szurkolói zónák kevésbé népszerűek, inkább otthonról egyedül vagy családdal és barátokkal nézik a meccseket. 10-ből csak 2 magyar fogyaszt valamilyen alkoholt meccsnézés közben, a rágcsálnivalók és a könnyű ételek viszont népszerűek, a megkérdezettek 52 százaléka így várja majd az EB-t. A kutatás arra is rávilágított, hogy a többség nem szeretné, ha a gyermeke a focista pályát választaná.

A Hisense a 2024-es Labdarúgó-Európa-bajnokság globális főszponzoraként a magyarok meccsnézési szokásait vizsgálta: az 1000 fős online, reprezentatív felmérésből többek között kiderül, hogy hol szeretnek sportközvetítéseket nézni a magyarok, hogy milyen tipikus meccsnézési szokásaik vannak és hogy mennyire támogatnák a gyermeküket abban, hogy focista legyen.

Továbbra is tarolnak a tévés közvetítések

A 18-65 év közötti magyar lakosság 61 százaléka nem tervezi követni az EB-t, akik azonban nézni fogják a meccseket, ők ezt otthonról egyedül vagy családdal, barátokkal teszik majd – derül ki a kutatásból. Mindössze a válaszadók 13 százaléka tervezi barátokkal közösen, bárban vagy szórakozóhelyen, esetleg szurkolói zónából vagy egyéb nyílt, publikus helyről figyelemmel kísérni a mérkőzéseket. A férfiaknál gyakoribb, hogy barátoknál, baráti társasággal közösen nézik a sportközvetítéseket, mint a nőknél.

A megkérdezettek 44 százaléka tévén szereti nézni a sportközvetítéseket, az EB-esetén is megfigyelhető, hogy ötből egy szurkoló tévén nézi majd az élő mérkőzéseket. A válaszadók 36 százalékának a nagy képernyőméret, közel egy negyedének a minél jobb képfelbontás, míg 13 százaléknak a részletgazdag képek és szuperéles kontúrok a legfontosabb szempont sportmérkőzések nézésekor. A nőknek fontosabb a nagyobb képernyőméret, ugyanakkor a jobb képfelbontást a férfiak preferálják inkább.

Alkoholt kevesebben, rágcsálnivalókat többen fogyasztanak

Az idei EB-t követők több mint ötven százaléka étkezést is társít a mérkőzésekhez: ötből ketten gyorsan beszerezhető rágcsálnivalókkal, pl. popcornnal, mogyoróval készülnek, de az is gyakori, hogy főznek valami könnyűt. 10-ből mindössze két válaszadó fogyaszt valamilyen alkoholt (pl. sört), ez is inkább a férfiakra jellemző. A nassolást inkább a nők választják és rájuk jellemző a főzés is.

A sportfogadások a megkérdezettek körében kevésbé népszerűek, 10 szurkolóból mindössze egy szokott fogadni a meccs előtt, ez inkább a férfiakra és a 18-39 év közöttiekre jellemző. A szurkolói mez, sál viselése még ennél is ritkább, mindössze a válaszadók 5 százaléka szokott így hangolódni egy-egy meccsre.

Szeretjük ugyan a focit, de maga a szakma kevésbé elfogadott

Az EB-t június 14. és július 14. között szervezik Németországban, az eseményt támogató világmárkák gyakran az országok válogatott játékosaival együtt dolgoznak azon, hogy népszerűsítsék az egyik legjobban várt nyári sporteseményt – például az EB globális főszponzoraként a Hisense nagykövete az ismert német kapus és az FC Bayern Munich csapatkapitánya, Manuel Neuer.

A focisták népszerűségére kapcsolódva a Hisense azt is megkérdezte a felmérésben, hogy a magyarok mennyire támogatnák a gyermeküket abban, hogy hivatásos focisták legyenek. 10 válaszadóból mindössze 2 támogatná teljes mértékben, a magyarok jelentős része valamilyen oknál fogva más szakmában képzeli el gyermekét. Ugyanilyen arányban vannak azok is, akik ugyan támogatnák ebben a gyermeküket, de hagyományosabb állásban szeretnék inkább viszontlátni őket, ezért elmondható, hogy a magyarok több mint harmada nem szeretné, ha a gyermekük focista lenne. A felmérés alapján ebben a döntésben nincs nagy szerepe az áraknak, elenyésző azok száma, akik a költséges képzés miatt nem szeretnék ezt.

