Indulhat a roham: megnyitotta legújabb üzletét a magyar határnál ez a durván olcsó német boltlánc

A Horgos közúti átkelőnél megnyílt Travel Free Shop nem kínál adó- és vámmentes termékeket, de versenyképes árakon kínál minőségi termékeket - írja a Szabad Magyar Szó. Ez a cég több mint negyven, az Európai Unióban lévő üzletének nagykereskedelmi kapcsolatának köszönhető.

A Horgos közúti átkelőnél nemrégiben megnyílt Travel Free Shop-ban a vásárlók széles választékkal találkozhatnak különleges édességekből, italokból, parfümökből, táskákból és órákból. Jovan Ostojin, az üzlet vezetője a Szabad Magyar Szónak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy bár az üzlet nem kínál adó- és vámmentes termékeket, és Szerbia felől érkezőknek sem szükséges útlevél a látogatáshoz, mégis versenyképes áron tudnak minőségi termékeket kínálni. Ennek oka, hogy az Európai Unióban már több mint negyven boltjuk van, így nagy mennyiségben vásárolnak, ami lehetővé teszi a kedvező árakat.

Az üzlet német tulajdonban van és ez az első alkalom, hogy az unión kívülre terjeszkedik, a horgosi átkelő pedig elsődleges választásuk volt e célból. A boltban magyarul, szerbül és angolul beszélő személyzet fogadja a vásárlókat. Itt férfiak, nők és gyerekek egyaránt találhatnak maguknak érdekes termékeket akár 30-40 százalék kedvezménnyel más üzletekhez képest.

A parfümválaszték igen széles: megtalálhatók köztük az 1.500 dinár körüli olcsóbb változatok is mint a 15-18.000 dináros drágább darabok is. Emellett márkás napszemüvegek, táskák, ékszerek és órák is kaphatók az üzletben. A Travel Free Shop egyik különlegessége az egyedi alkoholos italok és édességek sora, amelyek máshol nem elérhetőek Szerbiában.

Ostojin kiemelte további céljukat: szeretnének helyi termékekkel bővíteni a kínálatot annak érdekében, hogy még vonzóbb legyen az üzlet külföldi látogatók számára is. Az elmúlt napok tapasztalatai alapján már most nagy érdeklődés mutatkozik helyi pálinkák, csokoládék és egyebek iránt.