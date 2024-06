Jó hír a magyar vásárlóknak: újabb vidéki átvételi pontot nyitott Magyarországon az IKEA

A megfizethetőség és az elérhetőség jegyében az IKEA folyamatosan fejleszti a szolgáltatásait. A vásárlók kényelmének kiszolgálása érdekében, valamint, hogy minél többekhez eljussanak kedvenc IKEA termékeik, Mobil Átvételi Pont nyílt Vácon is.

A Mobil Átvételi Pont szolgáltatás lényege, hogy a régió vásárlói a házhozszállításnál kedvezőbb árszabással rendelhetik meg kedvenc IKEA termékeiket Vácra, ahol meghatározott helyszínen és időpontban átvehetik csomagjaikat. A váci átvételi lehetőségre a vásárlók már leadhatják rendeléseiket akár az áruházakban, akár az IKEA.hu weboldalon, akár akkor, ha termékeiket a telefonon és chaten keresztül történő távoli értékesítés opcióval vásárolják meg.

„Az elmúlt években több Átvételi Pontot is nyitottunk országszerte számos vidéki városban, sőt, a balatoni régióban pedig idén is szezonális Mobil Átvételi Pontokat is üzemeltetünk. Úgy látjuk, hogy ezzel a lehetőséggel sokat tudunk segíteni azoknak a vásárlóinknak is, akiknek a közelében nincs IKEA áruház, de mégis az IKEA minőségi termékeivel szeretnék otthonosabbá, kényelmesebbé vagy éppen fenntarthatóbbá tenni az otthonaikat” – mondta el Peter Tichý, a soroksári IKEA áruház vezetője.

Azok, akik az IKEA weboldalán rendelnek és a „Kattints és Vedd át” szolgáltatás során Vácot választják ki, egy mobil áruátvételi ponton vehetik át rendelésüket a Tesco áruház parkolójában az alábbi címen és időpontokban:

Cím: 2600 Vác, Deres utca 2.

Nyitvatartás: kedd: 11:00 – 13:00, csütörtök: 16:00 – 18:00

A szolgáltatás ára a megrendelt csomagok összsúlya szerint alakul, amely 30 kg-os rendelésig 5 990 forintba, 90 kg-os rendelésig 8 990 forintba, 200 kg-ig 10 990 forintba, 200 kg felett pedig 12 990 forintba kerül, a szolgáltatást maximális csomagméret és súlykorlátozás nélkül lehet igénybe venni. IKEA Family tagok számára súlytól függetlenül 3 990 forint a szállítás díja. Fontos, hogy az Áruátvételi Ponton található IKEA-autók csak a megadott időpontokban tartózkodnak a Tesco parkolókban, korábbi vagy későbbi átvételre nincs lehetőség.

A Mobil Átvételi Pontok üzemeltetésében az IKEA a Gebrüder Weiss szolgáltatópartnerrel működik együtt, csakúgy, mint a debreceni, dunaújvárosi, győri, hatvani, jászberényi, kecskeméti, miskolci, pécsi, polgári, siófoki, szegedi, székesfehérvári, szolnoki, veszprémi, tatabányai és zalaegerszegi átvételi pontjain.