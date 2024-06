Lassan már ez is a gazdagok kiváltsága lesz a négy fal között? Elképesztő, mi történt az elmúlt 4 év alatt

Biró Attila Link a vágólapra másolva

A Covid-19 járvány nagyon felhajtotta az otthoni fitneszeszközök piacát, azonban mára visszarendeződés tapasztalható. Ahogy az emberek újra elkezdtek edzőtermekbe járni, úgy változott meg a kereslet dinamikája is, aminek a lekövetése komoly gondot jelenthet bizonyos vállalatoknak. Akárhogy is, a Pénzcentrum nyilatkozó szakember szerint az otthoni edzést sokan megszerették, így az velünk marad, a kérdés csak az, hogy ez milyen arányban lesz az edzeni eljárókkal. A hosszan tartó bezárások azonban nem csak a klasszikus eszközök iránti keresletet nyomták meg, hanem bizony az innováció is nagyot profitálhatott az időszakból. Így jutottunk odáig, hogy a tehetősek már embernagyságú, okostükrök előtt is edzhetnek odahaza virtuális edző segítségével, igaz ennek még nagyon komoly ára van.

Az otthoni sportcikkek piaca jelentős növekedést mutatott az utóbbi években, különösen a COVID-19 járvány idején, amikor az emberek otthoni edzésre kényszerültek. Az edzőtermek bezárása és a szigorú kijárási korlátozások miatt sokan beruháztak különféle sporteszközökbe, hogy fenntartsák fizikai aktivitásukat. A piac széles skálán kínál termékeket, beleértve a súlyzókat, szobakerékpárokat, jógamatracokat és más fitnesz eszközöket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az idők azonban változnak, ahogy a járvány lecsengett, egyre többen tértek vissza a megszokott életükhöz, járnak újra edzésekre vagy egyéb sportolási tevékenységek után néztek kiszabadulva a négy fal közül. Ezzel párhuzamosan azonban kialakult egy olyan réteg is Magyarországon, akik nagyon is megszerették az otthoni edzésformát, idő és/vagy pénztakarékossági szempontból. Az ő esetükben a kereslet továbbra is magas, a hirtelen változást azonban nem egyszerű lekezelni kínálati oldalról. Azért hogy jobban belelássunk abba, mi is történt az otthoni sportolással, és hogy miként változtak a vásárlási szokások Laposa Gergőt, a Decathlon fitnesz sportok market leaderjét kérdeztük. Elöljáróban annyit, a vezető szerint nincs egyszerű dolgok most a szereplőknek, ők is éppen azon vannak, hogy minél pontosabban megfigyeljék, milyen arányban fog változni az otthoni és edzőtermi edzés. Fitnesz otthon, árak A vásárlói szokások jelentősen megváltoztak a járvány előtti időszakhoz képest. Például az olyan fitneszgépek, mint a futópad, szobakerékpár vagy elliptikus tréner egy felfelé ívelő pályán voltak, ami a COVID időszakában tetőzött, de azóta egyre kevesebb a kereslet irántuk. Ugyanakkor vannak sportok, amelyek iránt most nagyobb kereslet van, például a box és egyéb küzdősportok - mondta el a Pénzcentrumnak Laposa Gergő. A szakértő arról is beszámolt, hogy jelenleg az otthoni vagy szabadtéri edzésekhez legkeresettebb sporteszközök közé tartoznak a különböző gumiszalagok és gumipántok. Ezek a termékek tökéletes kiegészítők a kezdéshez és kedvezőbb áruk miatt is népszerűek. Laposa szerint az otthoni fitnesz felszerelések árai az elmúlt négy évben folyamatosan emelkedtek, ám ez szerinte nem újdonság, hiszen az elmúlt évek inflációs válsága gyakorlatilag minden piaci szereplőt érintett az országban. Azt is mondta viszont, mivel rengeteg terméküket folyamatosan fejlesztik, ezért nehéz összehasonlítani a mostani termékeket a négy évvel ezelőttiekkel. Ráadásul sokszor az új termékek új gyártási folyamattal készülnek és rengeteg tényező változik, ami szintén nehezíti az összehasonlítást. A vezető kiemelte, nincs olyan felszerelésünk aminek az ára jelentősen emelkedett volna más termékekkel szemben. A kereslet változása, jövőbeni kilátások Laposa Gergő lapunknak elmondta, a koronavírus-járvány és az azt követő lezárások idején sokan építettek otthoni edzőtermet, így ezeknek a termékeknek a forgalma megnőtt. Azóta kevesebb az igény ezekre a termékekre, és látszik, hogy az emberek visszatértek az edzőtermekbe. Az otthoni edzésforma azonban megmaradt egy rétegnél. (x) Most az lesz a fontos, hogy az otthoni edzés és az edzőtermi edzés milyen arányban fog változni, de a Decathlon próbálja mindkét szegmenst kiszolgálni - vélekedett, majd kiemelte, hogy a legnagyobb kihívás a hirtelen nagy kereslet utáni visszaesés volt, amire nem biztos, hogy a piacon mindenki fel volt készülve. A vezető szerint azonban ők szerencsések, hiszen ha az emberek visszatérnek az edzőtermekbe, őket is ki tudják szolgálni ruházattal, cipővel, táskával és kiegészítőkkel, ha pedig az otthoni edzésforma nyerne egyre nagyobb teret, arra is fel vannak készülve. A jövőt ugyanakkor nehéz megjósolni, de valószínű, hogy az otthoni edzés velünk marad, és egyre többen választják a következő években a kezdők közül, mert jobban beilleszthető a mindennapokba - húzta alá a szakértő. Növekvő népszerűség és innovációk Az otthoni fitnesz piaca az elmúlt években tehát jelentős növekedést mutatott, és bár mostanra mutatkozik némi visszaesés, a technológiai innovációk révén azért pörög a piac. Hiszen az lehet, hogy sokan a legkedvezőbb árazású gumiszalagokat, gumipántokat veszik, de a jövő már nagyon is itt kopogtat az ajtón. Az olyan okos fitnesz eszközök, mint például a Peloton szobakerékpárok vagy a Mirror interaktív fitnesz tükör, új dimenziót nyitottak az otthoni edzésben. Ezek az eszközök élő és on-demand edzéseket kínálnak, ami motiválja a felhasználókat, hogy rendszeresen eddzenek. De milyen áron? A rövid válasz erre az, hogy nagyon brutális áron. A fitnesz tükör ára jelenleg több mint 1 millió forint, de a fent említett szobakerékpárok belépő árazása is 1500 dollár, ami jelenlegi árfolyamon majd 600 ezer forint. Látni tehát, hogy a piac meglódulásából nem csak a klasszikus sportszergyártók, de a technológiai fejlődés is nagyot profitált.

Címlapkép: Getty Images

