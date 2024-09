Ezt nem láttuk jönni, brutál akciókat robbant a Tesco: mit lép erre az Aldi, LIDL, Spar?

A Tesco a kötelező akciózás kivezetése után is folyamatosan csökkenti árait, ezúttal 600 további termékre vezettek be árstopot.

A Tesco a kötelező akciózás kivezetése után is úgy döntött, folytatja a tömeges akciózást, az áruházlánc az eddigiekhez képest ugyanis újabb több mint 900, gyakran keresett márkatermék árát tartja alacsonyan, valamint további 600-nál is több olyan termék alapárába is jelentősen befektet, amelyekről a vásárlók az áruk miatt eddig lemondani kényszerültek.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szabályozásoktól függetlenül előre tervezhető, olcsó bevásárlási lehetőséget kínáljunk vásárlóinknak. Most szeptembertől újabb 600 fogyasztási cikk árába fektetünk be." – mondta el Hevesi Nóra, a Tesco-Global Zrt. kommunikációs vezetője.

Az üzletlánc szeptember 12-től kezdődően újabb több mint 900 árucikket von be az Árgarancia programba, a leggyakrabban keresett márkatermékkel bővítve az eddig túlnyomórészt sajátmárkás termékekből álló kedvezményes árú választékát. Olyan nagy márkák kaphatók így alacsony áron, mint a Milka, a Haribo, a Nivea, a Törley, a Heineken, a Coca-Cola, a Pick, a Herz, a Chio vagy az Ariel. Emellett a magyarok számára legfontosabb fehérjeforrások, a friss, pultos csirke- és sertéshús is garantáltan olcsón lesznek kaphatók.

Mindezen felül a bolt további több mint 600 állateledel és tartós élelmiszer árát csökkenti tartósan szeptember 12-től a korábbi, háztartási és szépségápolási termékekre vonatkozó árcsökkentő kampány kedvező fogadtatását látva. Az érintett árucikkek között találhatók konzervek, reggelizőpelyhek, instant ételek és alapok, tészta, rizs, valamint a speciális, illetve egészséges táplálkozási igényeknek megfelelő (pl. vegán, cukor- és gluténmentes) termékek. A vásárlóknak így nem kell csupán az ár miatt lemondaniuk olyan élelmiszerekről, mint a Pedigree és Friskies kutya-, illetve Felix és Whiskas macskaeledelek, a Maggi kockák, a Knorr levesporok és szószok, a Rio Mare tonhalak, a Barilla tészták, a Kellogg’s gabonapelyhek, a Hellmann’s szószok, a Nutella mogyorókrém vagy az Abonett szeletek, az Alpro növényi italok, a Cerbona müzliszeletek, valamint a Gullon kekszek.