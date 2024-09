Kiderült, Amerikáig érnek a Fanta-botrány szálai: itt az újabb bizonyíték a más minőségre

Az USA-ban kapható Fantában konkrétan semennyi narancslé nincs - derült ki egy videóból.

A nyár elején robbantotta a bombát a Pénzcentrum: mint beszámoltunk róla, az Olaszországban kapható Fantában jóval magasabb a gyümölcstartalom, mint a hazai boltokban kaphatóakban, és ezt a gyártó sem tagadta.

Az ügy akkora vihart kavart, hogy az építési és közlekedési miniszter, Lázár János is kimondottan éles hangú írásban kelt ki a multicégek és a hazai kereskedők ellen is, még egy törvénymódosítást is kilátásba helyezve. A válasz sem késett, az Országos Kereskedelmi Szövetség egy viszontválaszban kérte ki magának, hogy belekeverjék a kereskedőket az ügybe.

Úgy tűnik, hogy nem csak az európai országokban eltérőek az összetevők, most egy olyan videóra bukknatunk, amelyben az USA-ban kapható üdítőt hasonlítják össze az olasszal. Mint a videó készítője elmondta:

az amerikai Fantában egyáltalán nincsen narancslé, csak különféle színezékek és adalékok.

Ezzel szemben, mint megírtuk, az olaszban 12% a gyümölcslétartalom, a magyarban pedig 5%. De például a görögországi termékben még ennél is magasabb, 20% a gyümölcslétartalom. A gyártó

Mindig azt mondom, hogy figyelni kell az élelmiszer-összetevőkre az Egyesült Államokban. Nincs olyan üdítőital, ami jót tenne, de én csak akkor engedem meg magamnak a Fanta-t, amikor Olaszországban vagyok. Európában rengeteg szabályozás vonatkozik az élelmiszerekben használható vegyszerekre, bárcsak nálunk is így lenne. Az emberek, nézzétek meg a címkéket

- mondta a videóban.