Megőrülnek a magyarok ezekért a luxus hús-boxokért: úgy kapkodják, mint a cukrot

Az újharangodi vállalozás fadobozos gasztroajándékokat árusít a füstölt termékekeiből, melyeket maguk készítenek a farmon kialakított feldolgozóban és asztalos műhelyben. A Hello Vidék fiatal vállalkozókat mutat be, akik háztáji sertéstenyésztéssel foglalkoznak különleges formában.

Hornyák Tamás és Hornyák-Bertalan Fanni több mint egy évtizede foglalkoznak háztáji sertéstenyésztéssel és -feldolgozással. Az állattenyésztés és húsfeldolgozás klasszikus vonala helyett időközben kicsit más irányt vett a vállalkozás, mert nem piacon árusítanak, nem tőkehúst adnak el éttermeknek, hanem fadobozos gasztroajándékokat a füstölt termékekből, melyeket maguk készítenek a farmon kialakított feldolgozóban és asztalos műhelyben.

A gasztroajándékok előtt nagy dilemma volt, hogy hogyan tudjuk fenntartani a vállalkozást; piacon kellett volna magas áron értékesíteni a termékeinket és/vagy az állomány méretét növelni kellett volna, melyhez azonban a szűkösen elég meglévő földterület mellé újakat is kellett volna vásárolnunk/bérelnünk, hogy az állatok az általunk megtermelt takarmányt fogyaszthassák. Ezt az összetett problémát sikerült áthidalni a gasztroajándékokkal, így tudjuk tartani a minőséget, az állomány mérete is megfelelő és az áraink is teljesen elfogadhatóak

- nyilatkozták a lapnak.