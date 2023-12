Utolsó pillanatos ajándékok: így még ki tudod cselezni a december 24-i boltzárat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Alza az idei karácsony előtt is a lehető legszélesebb kínálatra és a gyors kézbesítésre helyezi a hangsúlyt. Még december 24-én is kiszállít, mindenekelőtt műszaki cikkeket. Az Alza felmérése szerint a legtöbb válaszadó valamilyen elektronikus készüléket tervez vásárolni karácsonyi ajándékként. Ezért a cég az idén jelentősen növelte a kínálatában elérhető műszaki cikkek és más termékek mennyiségét. Emellett a magyar e-kereskedelmi szféra vezető szereplői közé tartozó Alza a nem megfelelő ajándékok ingyenes kicserélésével is kedveskedik ügyfeleinek, akik ezt immár akár az AlzaBoxokon keresztül is megtehetik.

Címlapkép: Getty Images

