Kegyetlen sörkatasztrófa csapott le 2023-ban: egyre több magyar mond le a kedvenc márkájáról

Jó esetben is csak a korábbi évek számai hozhatóak, semmiképp sincs érdemi növekedés a hazai kézműves sörpiacon - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete. Kifejtették, a piacot nagyban mozgatja az infláció és a kereskedelmi forgalom visszaesése. A vendéglátó szektorban is a lefelé vásárlás tapasztalható azaz a vendégek az olcsóbb termékeket keresik, ami szintén nehézségeket okoz a kézműves sörfőzdéknek. Korábban kiderült, hogy az üdítők, ásványvizek forgalma pedig 10 százalékkal marad el a tavalyitól az országban átlagosan.

2023. júniusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 8,3 százalékkal visszaesett - derült ki a KSH adataiból. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 4,8 százalékkal kisebb lett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 75 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 5,2 százalékkal. Közben az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,2 százalékkal mérséklődött.Ÿ

A KSH friss, júliusi jelentése szerint egy év alatt a szeszesitalok átlagára 19,6 százalékkal emelkedett országosan. Ez pedig nyilvánvalóan kihatott a hazai főzdék forgalmára is, ezt a kisüzemiek érdekképviselete megerősítette.

A sör szezonális termék, különösen igaz ez egy olyan országban, ahol a turisztikai szektor igen jelentős szerepet visz. Az idei nyár legjellemzőbb sajátossága, ami a sörre is kihat, hogy a kiskereskedelmi és vendéglátóipari forgalom a magas infláció hatására csökkent. Ez a prémium/szuperprémium szegmensben érintett kisüzemi söröket az átlagnál kevésbé érinti, de jó esetben is csak a korábbi évek számai hozhatóak, semmiképp sincs érdemi növekedés

- közölte a Pénzcentrum kérdésére a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete. Mint emlékeztettek, a nagy rendezvényeken általában a multik kizárólagosságot élveznek, ott a kisüzemi sörök marginális szerepet töltenek be, így kevesebb a ráhatásuk - pozitív vagy negatív irányban is. A kisebb rendezvényeken természetesen - a márkaépítés mellett - jó forgalmat lehet generálni - te3tték hozzá.

Mint kifejtették, az időjárásnak jóval nagyobb szerepe van az értékesítést illetően, egyszerűen fogalmazva: ha süt a nap, jobban fogy a sör.

A hazai vidéki turizmus gyengébb számokat produkál, ami kihatással van a sörre is. Örömteli azonban, hogy a COVID óta lassan visszatérnek a külföldi turisták (Budapestre leginkább), így ott némi pozitív hatások is láthatóak

- ismertette az egyesület. Ugyanakkor, mint beszámoltak róla,

a vendéglátó szektorban is a lefelé vásárlás tapasztalható (azaz a vendégek az olcsóbb termékeket keresik), "ami jelen gazdasági helyzetben érthető is."

Hozzátették, semmilyen elmozdulás nincs a multis vendéglátós kizárólagosságok tekintetében sem, így lényegi forgalomnövekedés itt nincs, csupán az időjárás és az általános keresleti problémák azok, amik meghatározzák a piacot a kisüzemek számára is.

A legnépszerűbb termékeket firtató kérdésünkre az egyesület azt írta, hogy minden nyáron az alacsonyabb alkoholtartalmú és a gyümölcsös söröké a főszerep, ami természetes is az időjárást figyelembe véve.

Komoly trendváltozás idén nem látható. Még mindig népszerűek az IPA-k és újabban a sour (savanyított) sörök, valamint továbbra is a könnyebb búzasörök. Azonban a hagyományosabb lagerek pozícióját semmiképp sem veszélyeztetik

- tették hozzá.

Mindenki szabadságon Söripari körképünkhöz megkerestük a három legnagyobb hazai gyártót is (Dreher, Borsodi, Heineken), ők viszont a Magyar Sörgyártók Szövetségéhez irányítottak minket a kérdéseinkkel. A szervezetnél pedig minden illetékes szeptemberig szabadságon van. Úgyhogy bővebb piaci körképpel majd ősszel jelentkezünk... - a szerk.

Az üdítők forgalma is visszaesett

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az idei első félévben 10 százalékkal kevesebb üdítőital és ásványvíz fogyott az országban, mint egy évvel korábban. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség ezzel kapcsolatban azt mondta a Pénzcentrumnak, hogy az okokat nem az időjárásban kell keresni, hanem az általános gazdasági helyzet indokolja, minden más élelmiszerhez hasonlóan az érintett termékeknél is megfigyelhető a csökkenés.

A III. negyedévre javuló tendenciát, az eladások mennyiségének növekedését várjuk. A nyári hónapokban mindig növekszik a fogyasztás, mert bár az alkoholmentes italok már nem szezoncikkek, meleg időben mindig többet iszunk. Idén júliusban és augusztus egy részében is volt igazi kánikula. Egy fontos rendezvény, az Atlétikai Világbajnokság is sok látogatót vonz. Ezen kívül a turisztikai szakemberek szerint is jelentős az idegenforgalom, ami szintén hozzájárul a fogyasztás növekedéséhez

- fogalmazott a szövetség.