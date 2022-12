Vége van az inflációnak? Jelentősen lelassult az élelmiszerárak növekedése

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár egyes élelmiszerek ára az elmúlt egy hónapban is jelentősen drágult, de volt olyan is ami kevesebbe került mint októberben. Ezzel pedig jóval kisebb lett a drágulás mértéke novemberre, mint korábban – számolt be a G7.

A G7 immáron évek óta minden hónap végén elkészíti a fogyasztói kosarát az Aldi, Lidl, Penny és a Tesco termékeit monitorozva. Hónapról hónapra ugyanannak a 42 terméknek az árát hasonlítja össze a magazin, illetve megnézik a boltok átlagát is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A lap felmérése szerint ugyanazt a 42 terméket 2021 októberében 16908 forintért lehetett megvenni, míg idén már 26103 forintért. Ugyanez a csomag tavaly novemberben 17595 forintba került, míg az elmúlt egy hónapban 26129 forintba. Azaz mindössze 26 forinttal emelkedett egy hónap alatt a termékcsomag ára átlagosan. Azaz ezalapján a nem hivatalos, szubjektív mérés alapján október és november között mindössze 0,1 százalékos volt az infláció, azaz gyakorlatilag nem volt áremelkedés, míg tavaly ugyanebben az időszakban 4,1 százalékos volt az áremelkedés. Így lehet azt mondani, hogy 54-ről 49 százalékra való éves szintű mérséklődésnek az az eredménye, hogy a tavalyi bázis nőtt meg jobban.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK