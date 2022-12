Itt a hiánypótló óvszerteszt: ezek ma a legmegbízhatóbb termékek a magyar boltokban

Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, szupermarketekben, gyógyszertárakban, automatákban és webáruházakban. Az egyik legolcsóbb fogamzásgátló szer, mely nem mellesleg a szexuális úton terjedő betegségek ellen is véd. Könnyű, kompakt, viszonylag hosszú eltarthatósági idővel és minimális mellékhatással rendelkezik. A kínálat ebből is nagy, de vajon miben rejlik a különbség azon túl, hogy epres vagy csokis az ízesítése?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete az International Consumer Research and Testing (ICRT) nemzetközi szervezet tagjaként most az Altroconsumo, olasz partnerük által végzett óvszer termékteszt eredményeit tette elérhetővé mindenki számára ingyenesen. 15 féle óvszert teszteltek. Latex és szintetikus termékeket is találhatunk a vizsgált termékek között. Értékelték a nem kívánt terhesség és a szexuális úton terjedő betegségek elleni védelem hatékonyságát és ellenőrizték a potenciálisan káros összetevők jelenlétét is. Megbizonyosodtak arról, hogy a címkék egyértelműek, nem félrevezetőek és minden szükséges információt tartalmaznak-e. Majd továbbmentek és önkéntesek által végzett használati tesztekkel véleményt mondtak mindegyik termékről.

A teszteredmények azt mutatják, hogy mindegyik vizsgált termék kellőképpen biztonságos, vagyis nem találtak rajtuk mikroszkopikus lyukakat. Ezt vízzárósági vizsgálattal és latex óvszerek esetében elektromos szivárgásvizsgálattal is tesztelték. Ez utóbbi vizsgálatot jogszabály írja elő latex óvszerek esetén, ezért nem érdemes előnyben részesíteni azokat a termékeket, amelyek ezt külön kiemelik a csomagoláson extraként. Ezen felül pedig minden óvszer elég erősnek bizonyult a tekintetben is, hogy ne kelljen szakadás miatt aggódni. A laboratórium ítélete tehát egyértelmű: a jelenlegi európai szabályozásnak van értelme, és valóban biztosítja, hogy az óvszerek által biztosított védelemre számítani lehessen, legalábbis a vizsgált termékek esetében.

Potenciálisan káros anyagok tekintetében azt mutatták ki, hogy bár tíz mintában nyomokban lágyítószereket és fenolokat találtak, ezek mennyisége jóval a biztonsági határértékek alatt volt, így nem károsítják az emberi egészséget. A Control Finissimo Original, Fair Squared Original, Skyn Elite és Skyn Original óvszerekben a vizsgálat nitrózaminokat is kimutatott, melyek lehetséges rákkeltő anyagok, azonban ezek nagyon kis mennyiségben voltak jelen, ami a jelenlegi álláspont szerint nem jelent kockázatot a felhasználóra nézve.

Az óvszereket sokan nem kedvelik, mondván használata kevésbé élvezetessé teszi a szexuális együttlétet, vagy éppen elvész a pillanat varázsa, amíg megkeressük, kibontjuk, felrakjuk. Éppen ezért használati tesztnek is alávetették ezeket a termékeket, önkéntesek segítségével. Tekintettel a felhasználók eltérő preferenciáira, a reprezentativitást 280 tesztalany biztosította. Értékelték, hogy mennyire volt könnyű kinyitni a csomagot és hogy nehéznek találták-e az óvszer fel- és levételét.

A fogyasztócsoportnak meg kellett ítélnie az óvszer felhelyezéskori kényelmét és az aktus közbeni érzetet is. Illetve minősítették az óvszer illatát, síkosságát és anyagát. A tesztelők állítják, hogy egyik óvszer sem tette kifejezetten kellemetlenné az intim pillanatokat, de megfogalmazódtak azért kritikák:

A Fair Squared esetében jobb lett volna, ha több síkosító van rajta.

Az óvszerek fel- és levételének kényelmét tekintve a Lidl és a Coop szupermarketek képviselői, valamint a Primex egyik terméke sem brillírozott igazán.

Érdekes volt az a tapasztalat, hogy az ultravékony óvszerek nem feltétlenül nyújtanak kellemesebb érzést szex közben, mint a normál vastagságú óvszerek.

Az óvszer kiválasztásakor mindig törekednünk kell arra, hogy az egészségügyi és biztonsági garanciák mellett bizonyos, a szexuális jóllétünket befolyásoló paramétereknek is megfeleljen, mint a síkosító mennyisége, az óvszer anyaga, alakja, vastagsága, színe, íze, valamint a minket vagy partnerünket késleltető vagy serkentő anyagok jelenléte.

Azok, akik érzékenyek vagy allergiásak a gumilatexre, amely az óvszerpiacon a legelterjedtebb anyag, választhatják a szintetikus anyagból készült óvszereket, amelyek teljesen latexmentes, de ugyanolyan jó minőségű alternatívát jelentenek. A stimuláló óvszerek a női, de néha a férfi gyönyör fokozását is szolgálják. A külső és a belső felületen egyaránt lehetnek bordázott részek, extra adag stimulációt adva. A késleltető óvszerek különleges tulajdonsága, hogy felületükön érzéstelenítő anyag, például benzokain található, amelyek csökkenti az érzékenységet, így késlelteti az ejakulációt. Az ingyenes tesztben szereplő termékek listája a Tudatos Vásárlók Egyesületének weboldalán érhető el.

A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2022

Alig heverte ki a világ a pandémiát, februárban máris kitört az orosz-ukrán háború a szomszédunkban, emelkednek a vállalkozások és a háztartások energiaköltségei, nem mellesleg évtizedes rekordokat döntöget az infláció Magyarországon, egyes élelmiszerek pedig Európán belül nálunk emelkednek a legyorsabban. Egy ilyen mozgalmas, kiszámíthatatlan év végén kíváncsiak vagyunk hogy érzik magukat a magyarok, mi befolyásolja leginkább azt, hogy boldogok-e. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. A tavalyi év után idén is felmérjük, boldog nép-e a magyar. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki!