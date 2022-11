Vigyázz, kitől veszel tűzifát! Téged is simán átverhetnek, így tudod elkerülni

Megszaparodtak a csalások a tűzifa kapcsán, folyamatosan nő azok száma, akiket becsaptak a vásárlásnál. Ennek legfőbb oka, hogy egyre több a feketén dolgozó árus.

Már a NAV is lebuktatott egy bandát, akik kevesebb árut szállítottak ki, mikor valaki tűzifát rendelt tőlük. Az ATV Híradó riportjából kiderül, hogy nem egy és nem két áldozata van már azoknak a csalóknak, akik valószínűleg a jelentősen megnövekedett tűzifa-keresleten miatt döntöttek úgy, hogy átverik az embereket.

Nagyon sok kereskedő átveri az embereket, amikor például súlyra adják el a tűzifát. Ezért sem szabad súlyra csak köbre venni

- mondta a csatornának nyilatkozva Jakab Attila, a Nyírfa Impex Kft. telepvezetője. Egy másik fakereskedő is felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon alaposan nézzük meg, kitől vesszük a tüzelőt, mert egyre több átverést tapasztalnak a szakmában.

A NAV munkatársai több bejelentést is kaptak ilyen esetekről, ezért maguk is tettek egy próbavásárlást: akkor fedték fel magukat, mikor a megrendelt tüzifát számla nélkül akarta átadni a kereskedő. Egy ügyvéd azt mondja: természetesen itt is vannak jogai a vásárlóknak, ha gyanús lenne a dolog.

Élhet a szerződésszegés következményeivel a vevő, tehát követelheti a különbözetet vagy a csökkentett vételárat az adott mennyiséghez viszonyítva. Vagy hibás teljesítés miatt egyéb igényekkel is felléphet az eladóval szemben

– hívta fel a figyelmet Meggyes Attila, ügyvéd.