Megfizethetetlen lesz a karácsonyi menü? Méregdrága lesz idén a halászlé és a rántott ponty is

A halgazdaságokra is súlyos hatással volt az idei év: nem csak a gazdasági nehézségek, de az aszály is sújtotta a szektort. Ennek pedig a halárakon is meglátszik a hatása, ugyanis egy év alatt majdnem 30 százalékkal drágultak a haltermékek, számolt be a HelloVidék.

A halárak növekedésében nem csak a gazdasági válság és az aszály játszott közre az elmúlt egy évben, hanem az is, hogy a takarmányárak is az egekbe növekedtek, ráadásul egyre nagyobb a munkaerőhiány is. Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke az InfoRádióban mondta el, hogy akár idén karácsonykor 35-40 százalékkal is drágább lehet a ponty, mint tavaly: akár 1800-2000 forintra is felmehet a kilónkénti ára. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A pontyszelet az egyik legnépszerűbb karácsonyi haltermék, aminek az ára a Fővámtéri csarnokban a januári 2700 Ft/kg árról mostanra már 3400 forintra ugrott. Ugyanebben az időszakban Debrecenben már 3700 forintot, míg Szolnokon 2200 forintot és Pécsett 2900 forintot kértek érte. De nem csak a ponty, hanem az afrikai harcsafilé árai is az egekbe szöktek: az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) árstatisztikái alapján a Fővámtéri csarnokban szeptember végén 4000 forintot kértek el kilójáért, míg Kecskeméten 4200 forintba került. A busatörzs és a busaszelet ára jelenleg a legkedvezőbb, a Fővámtéri csarnokban 1700-1800 forintot kértek érte, míg Debrecenben 2400 forint volt az ára. A legolcsóbb Kecskeméten volt, ahol 1700 forintba került szeptemberben kilója.

