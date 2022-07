Kiárusítják a nemzet aranyát: máris félpénzért adja a mézédes, nyári csemegét az Aldi, Lidl, Penny?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A dinnyeszezon után megérkezett a csemegekukorica-idény is. A magyar strandok sztárja, a főtt kukorica idén könnyen az aszály és az infláció áldozatául eshet - elkerülhetetlen a drágulás a vízpartokon. A diszkontokban viszont most indulnak az akciók: , ugyancsak áldozatul eshetett a zord időjárásnak és az elszabadult inflációnak - a drágulás a büfékben elkerülhetetlen. Viszont hiába kell kifizetni a vízpartokon minimum 500 forintot egy cső mézédes kukoricáért, a boltok már most elkezdték leakciózni, és a piacokon is megjelent a szabadföldi magyar csemege, ami lefelé tornássza az árakat. Mutatjuk, hol vehetjük meg legolcsóbban a nyár egyik kedvencét.

Címlapkép: Getty Images

