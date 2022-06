Kiderült, milyen is a tökéletes ponty: így bárki könnyedén elkészítheti

Beindult a pontyszezon, itt van hát az esély a vállalkozó szelleműek előtt, hogy friss halat fogjunk a hazai vizekből. Persze nem csak a horgászok számára lesz könnyen elérhető ez a hal, ugyanis üzletben is egyre könnyebb lesz élő halat, vagy akár konyhakész halfilét találni. A HelloVidék pedig most azt is megmutatta, hogyan készíthetünk belőle rácpontyot, szálkamentesen.

A HelloVidék cikke mindent elárul a pontyhorgászat és a pontyok elkészítése kapcsán: milyen pontyféléket foghatunk a magyar tavakból és folyókból, mekkora pontyot kell visszadobni és mekkorát vihetünk haza vacsorára? Milyen hazai pontyos fogásokat célszerű mindenképpen kipróbálnunk, hogyan dolgozzuk fel úgy a filét, hogy már ne kelljen bajlódnunk a szálkákkal? Kipróbált rácponty receptünkkel nem lőhetünk mellé: ha ezt a pontyos fogást készíted a családodnak, mindenki meg fogja szeretni a halat!

A pontyhús értékeit már évezredekkel ezelőtt felismerték, éppen ezért a görögök és a rómaiak is tavakban tenyésztették és igyekezték minél több természetes vízbe betelepíteni. A középkorban is töretlen maradt a ponty népszerűsége, hiszen közkedvelt, ínycsiklandó böjti ételeket készítettek belőle a szerzetesek és a közemberek is. A pontyot a magyar gasztronómiában többféleképpen is kedvelik: a hallevesekbe, halászlevekbe nem csak a hal húsát, hanem a belsőségeket (halikra és haltej) is előszeretettel belefőzik, a csontokból, leeső részekből kiváló alaplé készül. Mind a szegedi, mind a bajai halászlé készülhet pontyból, de tárkonyos hallevesbe is kiváló.

A ponty sütve is igen népszerű: készülhet belőle filé, patkó és egészben sült ponty is, leggyakrabban paprikás lisztes verzióban és kirántva, a natúr pontyszelet ritkábban jellemző. A ponty kiváló alapanyag haltepertőhöz, halpaprikáshoz, molnárpontyhoz, rácpontyhoz – utóbbiak rakott ponty receptek. A pontyhúsból készíthetünk továbbá halpogácsát vagy halfasírtot, remekül illik hozzá a lecsós feltét, de bakonyi módra, tejfölösen, gombásan is tálalhatjuk. A pontyos ételekhez kiváló köret a krumpli, a rizs és a nokedli is.