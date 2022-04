Hivatalos: drasztikus változás jön az árstopról szóló rendeletben

A szerdai kormáányülés után megjelent az Orbán Viktor által bejelentett és a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely által részletesen ismertett, az árstopról szóló rendelet.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, kitolta a határidőket a kormány a már ismert élelmiszerekre, üzemanyagokra vonatkozó, ármaximalizáló rendeletben. A fogyasztók további védelmén és az infláció csökkentésének szándékán kívül az is cél volt, hogy a különböző határidők egyszerre járjanak le, így könnyebben lehessen hosszabbítani vagy kivezetni az intézkedéseket.

A csütörtök este a Magyar Közlönyben megjelent rendelet még egy határidőt meghosszabbít, mégpedig a Széchenyi Pihenőkártyára vonatkozóan azt, amely lehetővé teszi, hogy élelmiszer-vásárlásra is felhasználható legyen a SZÉP-kártya vendéglátás alszámláján szereplő összeg. A lehetőséget február 1-jével vezették be és ennek is 2022. május 31. volt a hatálya, ami most meghosszabbodott 2022. július 1-ig.