Elképesztő, mi történik a magyar boltok kasszáinál: egyre több élelmes magyar fizet így

Egy-egy okoseszközös fizetésre 6-7 ezer forintos kiadás jut, havonta átlagosan közel 2,2 millió érintésmentes fizetést bonyolítanak, melynek mintegy 15 százaléka már okoseszközös fizetés. Hónapról hónapra egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak az okoseszközökkel, például okostelefonnal vagy okosórával fizető lakossági ügyfelek - közölte a K&H, amely az Apple Pay, a Google Pay és a Garmin Pay fizetési megoldásokhoz köthető forgalom alakulását ismertette.

A bankkártyás forgalom drasztikus bővülése mellett az okoseszközös fizetések még látványosabb karrierbe kezdtek - közölték. Az Apple Pay-fizetések összege márciusban közel 10 milliárd forintra rúgott, a 2021-es év azonos időszakához képest a tranzakciók közel 55 százalékkal, a forgalom pedig 60 százalékkal nőtt. A Google Pay közel 5 milliárddal zárta a hónapot, ami mintegy 90 százalékos emelkedés.

Bár a készpénzállomány a jegybank adatai szerint 2022. március végén újabb rekordot ért el és meghaladta a 8 ezer milliárd forintot, a kártyás vásárlások száma és értéke is csúcsot döntött 2021 utolsó negyedévében. Azaz egyre többen fizetnek elektronikusan is – kártyával vagy valamilyen okoseszközzel -, amely segíthet a készpénzhasználat visszaszorításában. Az elektronikus fizetések népszerűségének a növekedéséhez járul hozzá az is, hogy 2021 óta az online pénztárgéppel rendelkező kereskedőknek kötelező biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét. A különböző elektronikus, okoseszközös fizetési lehetőségek száma pedig egyre nő.

Jönnek az okosórák és okoskarkötők

„Mára már nem csak a bankkártyára nincs szükség a fizetéshez, de már a mobiltelefonokra sem. Az okosórák és okoskarkötők is el tudják látni ezt a feladatot. A digitális fejlesztések, innovációk célja, hogy kényelmesebbé és egyszerűbbé tegyék a mindennapi bankolást, és fokozzák az ügyfélélményt, a maximális biztonság garantálása mellett. A következő időszakban ezért az okoseszközös fizetések kiszámítható felfutására számítunk. Az eszközöket tekintve az ugrás a bankkártyákról a mobiltelefonokra volt a legkönnyebb, a fizetésre alkalmas okosórákkal való ellátottság még nem elég magas a magyar piacon, de folyamatosan emelkedik” – mondta az elektronikus fizetési trendekről szóló, PayTechShow szakmai konferencián Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője.

Növekvő tranzakciószám és forgalom, élen az élelmiszerek

„Azt látjuk, hogy az ügyfelek egyre nyitottabbak az okoseszközös fizetések iránt. A tranzakciószámok és a forgalom is folyamatosan növekszik, hiszen kényelmes és biztonságos fizetési megoldásról van szó” – tette hozzá Németh Balázs.

Idén márciusban az okoseszközös fizetések esetében az egy vásárlásra jutó átlag összeg 6-7 ezer forint körül alakult. Közel 1,4 millió Apple Pay-tranzakcióra mintegy 10 milliárd forintos forgalom jutott. A 2021-es év azonos időszakához képest a tranzakciók 55 százalékkal, a forgalom pedig 60 százalékkal nőtt az Apple Pay esetében. A Google Pay-re márciusban mintegy 800 ezer vásárlásra közel 5 milliárd forint jutott. Előbbi a tavaly áprilisi bevezetés óta eltelt időszak havi átlagát 80 százalékkal haladja meg, a forgalom 90 százalékos pluszba került. A Garmin Pay okosórás megoldásával 2021 szeptembere óta havi átlagban 6 ezer tranzakcióra összesen 38 millió forintos költés esett, ehhez képest most márciusban 12 ezer fizetéshez 75 millió forintos költés társult.