Erre aztán nem sajnálják a pénzt a magyar anyák: csak akkor váltanak, ha csalódnak

A drágulás ez e-kereskedők szektorát is elérte, ráadásul közben nem csupán az ellátási láncban, hanem már a gyártás során is sok cég akadályokba ütközik. Hogyan lehet versenyelőnyhöz jutni az e-kereskedelmi szektorban? Mennyire márkahűek a vásárlók, ha egyik napról a másikra drágulnak a termékek? Árérzékenyek a baba-mama szektor vásárlói? Csereklei Zoltán, a Pelenka.hu ügyvezető igazgatója adott választ a kérdésekre.

A drágulás már minden szektorban érezhető, a vásárlók egyre inkább saját pénztárcájukon is érezhetik az árak emelkedését. A csomagolóanyagok árának és a szállítási díjnak a növekedése nagyon látványos volt az elmúlt fél évben, minden e-kereskedő, illetve a logisztikai szektor is érintett ebben.

A pelenkák gyártási és logisztikai költsége általánosságban 10-15%-kal emelkedett, volt olyan márka, amely egy éven belül kétszer is árat kényszerült emelni

– mondta el Csereklei Zoltán, aki hozzátette, hogy a tápszerek, babaételek és kiegészítő termékek ára általánosságban 10%-kal emelkedett egy év alatt. Azonban fontos tudni, hogy a baba-mama termékek azok, amelyeket a családok lehetőségeikhez mérten a jelentős drágulások ellenére is igyekeznek megvásárolni, inkább máson próbálnak meg spórolni, hogy ezekre ki tudják gazdálkodni a pénzt.

A piacunkon – különösen a pelenkák és a bébiételek esetében nagyon jellemző a márkahűség, az anyukák csak akkor kezdenek a megszokottól eltérő brand felé fordulni, ha az elégedettségük vagy bizalmuk valamilyen új tapasztalat miatt hirtelen csökken. Amikor drasztikusan megugranak az árak, elképzelhető, hogy van egy kis átrendeződés a piacon az alacsonyabb árú termékek irányába, de ez egyelőre még nem szignifikáns, nem jelentős mértékű

– mutatott rá a szakember. Azt is hozzátette, hogy a családok jellemzően úgy spórolnak náluk a termékek beszerzése során, hogy nagyobb kiszerelésű csomagtermékeket rendelnek a webshopból, így diszkont árakon tudnak vásárolni. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehet megőrizni a versenyelőnyt, és megtartani a vásárlókat, amikor a kereskedők kénytelenek árat emelni.

A nagy raktárkészlet felhalmozása most kulcsfontosságú a kiszámítható ellátás érdekében. Számos más szektorhoz hasonlóan egyes pelenkagyártók is hiánnyal küszködnek az alapanyagok területén, ami megnehezíti a gyártást és az ellátási lánc működését is

– hívta fel a figyelmet a Pelenka.hu ügyvezető igazgatója. A készleteken kívül fontos, hogy a webshopok megbízható és hiteles márkát tudjanak felépíteni, amely garantálja a szolgáltatás minőségét, hiszen mindez legalább olyan fontos, mint a megfelelő termékpaletta.