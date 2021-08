Még hogy vége a dinnyeszezonnak! Siess: a legnagyobb akciók csak most kezdődnek

Hazánkban a dinnye az egyik legkeresettebb zöldség-gyümölcsféle. A lédús és mézédes dinnye egészen szeptember végéig elérhető lesz a megszokott, kiváló minőségben: erre hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium (AM) és az Agrármarketing Centrum (AMC) közös kampányában. Nem csak az íze finom, de tökéletesen hidratál és számtalan jótékony hatása is van.

Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára a 10 nap Strand Fesztiválon tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy jelenleg hazánk negyedik a dinnyetermesztésben, ez is azt bizonyítja, hogy a dinnye idén is világszínvonalú és kiváló minőségű. Hozzátette, hogy bár a dinnye termőterülete csökkent, a magyar gazdák a legnehezebb helyzetben is helytálltak, és hálásak lehetünk, hogy a pandémia és az időjárási nehézségek ellenére 3700-3800 hektáron, 2200 termelő termesztett jóízű, mézédes dinnyét.

Ondré Péter, az AMC ügyvezetője hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos egészségünk megőrzése, érdemes sokat fogyasztani ebből a szupergyümölcsből. A dinnye immunerősítő, vitamindús csemege: A, B6, C, E-vitamint, magnéziumot, káliumot, karotinoidot, éta-karotint és likopint is tartalmaz. Majd kiemelte, hogy a kampány részeként 5 helyszínen szabadtéri kóstoltatást is tart az AMC.

Többek között volt már az Efott-on, a 10 nap Strand Fesztiválon egész hétvégén, jelenleg Csopakon, majd pénteken Balatonbogláron, szeptember első hétvégéjén pedig a Veszprémi Állatkertben lehet megkóstolni az ízletes dinnyét. Emellett a kampányban ismeretterjesztő cikkekkel és közösségi média megjelenésekkel is népszerűsítik a görög- és sárgadinnye fogyasztását szeptemberben is.